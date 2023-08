Maia Sandu, întrevedere bilaterală cu Volodimir Zelenski

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere bilaterală cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, în timpul vizitei sale de lucru în Republica Elenă, se arată într-un comunicat al biroului de presă al Preşedinţiei Republicii Moldova, transmite Agerpres.



Potrivit comunicatului, cei doi oficiali au discutat despre tranzitul de grâne ucrainene pe teritoriul Republicii Moldova, despre ultimele evoluţii de pe front şi despre parcursul european.



"În această săptămâna, când Republica Moldova şi Ucraina îşi marchează Ziua Independenţei, am discutat despre cât de importante sunt pacea şi libertatea pentru ţările noastre. În pofida situaţiei regionale dramatice, ambele ţări fac reforme complicate şi paşi concreţi ca sa accelereze iniţierea negocierilor de aderare la UE", a subliniat Maia Sandu.

Al treilea summit al Platformei Crimeea





De asemenea, Maia Sandu a discutat cu Volodimir Zelenski despre cel de-al treilea summit al Platformei Crimeea la nivel de şefi de stat şi de guvern, care va avea loc miercuri, 23 august. Republica Moldova va fi reprezentată la acest eveniment de prim-ministrul Dorin Recean, precizează comunicatul.



"Moldova se bucură astăzi de pace datorită curajului poporului ucrainean. Moldova este alături de Ucraina, alături de ucrainenii care luptă pentru a-şi apăra pământul şi dreptul de a-şi decide propriul viitor", a mai spus Maia Sandu, citată în comunicat.

Ce a discutat Maia Sandu cu premierul Mitsotákis

"În cadrul evenimentului de la Atena, am avut ocazia să discut despre cooperarea moldo-elenă cu Premierul Mitsotákis. Suntem interesați de o colaborare și mai strânsă în mai multe domenii, inclusiv în cel energetic. În primăvară, Energocom a semnat un acord de cooperare cu operatorul elen DEPA și, ulterior, un contract de procurare a gazelor naturale. Diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale este elementul cheie pentru asigurarea securității energetice a țării. În cadrul discuției, am convenit să facem tot posibilul pentru a deschide o cursă directă de zbor între capitalele noastre, la începutul anului viitor.

Am discutat cu Prim-ministrul Mitsotákis despre cooperarea economică și atragerea investițiilor elene, inclusiv în contextul procesului de reconstrucție a orașelor din sudul Ucrainei. I-am menționat premierului elen că țara noastră este gata, în următoarele zile, să detașeze 56 de pompieri ca să ajute la stingerea incendiilor devastatoare cu care se confruntă Grecia, așa cum am făcut-o și în anii precedenți. Suntem solidari cu țările prietene atunci când e nevoie. Am apreciat decizia autorităților elene de a deschide o ambasadă la Chișinău și l-am invitat pe Prim-ministrul Mitsotákis să viziteze Moldova. Nu în ultimul rând, le-am mulțumit partenerilor greci pentru că susțin aderarea Moldovei la UE. Discuția organizată ieri de premierul elen cu țările din Balcanii de vest, Ucraina, și țara noastră - state care aspiră să devină membre ale UE, este un semnal pozitiv că avem prieteni puternici în Uniunea Europeană care ne sunt alături în parcursul nostru european", a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.

