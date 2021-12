Mai mulți elefanți din Thailanda au împărţit elevilor măşti sanitare şi gel dezinfectant. "Sunt atât de bucuros! Îmi bate inima foarte tare"

Totul a avut loc în cadrul unei tradiţii de Crăciun respectate în ultimii 15 ani în ţara majoritar budhistă, însă într-o nouă abordare în contextul pandemiei de COVID-19, relatează Reuters vineri.



"Sunt foarte încântat, pentru că un eveniment ca acesta se întâmplă o singură dată pe an şi cred că şcoala mea este singurul loc cu elefanţi Moş Crăciun", a declarat Beyapha Mhonsuwan, de la şcoala elementară, potrivit Agerpres.



Sărbătoarea de la şcoala Jirasartwitthaya din Ayutthaya, la nord de Bangkok, este organizată anual de peste 15 ani şi s-a dovedit deosebit de importantă în special în ultimii doi ani, pe fondul pandemiei de COVID-19, a cursurilor online şi a perioadelor de carantină.



"Ştim că elevii au fost stresaţi din cauza cursurilor online, aşa că sperăm că acest eveniment îi poate face fericiţi şi îi încurajează să vină la şcoală", a declarat organizatorul evenimentului, Reangrhongbaht Meepan de la Palatul Elefantului din Ayutthaya.

"Sunt atât de bucuros!"





Şcolile thailandeze au fost închise din nou în luna aprilie a acestui an, iar în octombrie a fost lansată campania de vaccinare pentru elevii de liceu, înainte de redeschiderea unităţilor de învăţământ, însă cu prezenţă fizică alternativă. Vineri, doar 30% dintre sălile de clasă au fost ocupate la şcoala Jirasartwitthaya.



"Sunt atât de bucuros că am primit de la elefant un balon. Îmi bate inima foarte tare", a spus Biuon Greham, în timp ce alţi copii şi-au făcut fotografii şi selfie-uri alături de elefanţi, animalul naţional al Thailandei.



Populaţia din Thailanda este 98% budistă, însă sărbătoreşte Crăciunul în cadrul sezonului sărbătorilor de sfârşit de an. Cazurile de infectare cu noul coronavirus înregistrate în Thailanda au atins apogeul în luna august a acestui an. Până în prezent, ţara a raportat 2,2 milioane de cazuri de infectare şi 21.501 decese.

