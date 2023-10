Mădălina Mhagna este o tânără româncă în vârstă de 34 de ani care locuiește în Israel de 11 ani de zile. Femeia trăiește împreună cu soțul ei în Umm el fahem. Deși e departe de zona în care au loc bombardamentele, tânăra a spus în exclusivitate pentru DC NEWS că este speriată, la fel cum sunt și alți români din Israel.

"Umm el fahem este situat la 20 km N-V de Jenin, în Districtul Haifa. Suntem departe de atacurile celor din Gaza. Starea de spirit a oamenilor nu este tocmai bună. Eu locuind într-o zonă de arabi, oamenii de aici sunt panicați de ce va urma. Cunoștințele mele din oraș și din afara lui care sunt de cetățenie română sunt speriate", ne-a mărturisit Mădălina Mhagna.

"Eram acasă, am primit mesaje din România dacă sunt bine, neînțelegând ce se petrece"

Întrebată cum a aflat de atacul Hamas de sâmbătă și unde se afla în acel moment, românca ne-a spus că era acasă, iar despre nenorocire a aflat de la rudele sale din România, care o sunau disperate să afle dacă este bine.

"Eram acasă, am primit mesaje din România dacă sunt bine, neînțelegând ce se petrece. Apoi, imediat am deschis canalul de știri și am aflat ca suntem în război. Părerea mea este ca nu se va termina curând, vor fi lupte grele de ambele părți. Conflictul fiind unul foarte mare, amenințările vin din toate părțile, nu știu cum va gestiona Israelul toată situația. Pot să vă spun că se bombardează non-stop. Ieri dimineață și cei din Libia au atacat partea de Nord a Israelului", ne-a povestit românca.

Mădălina oferă cazare românilor care vor să fugă din zonele bombardamentelor

Românca spune că este gata să-i ajute pe cei aflați în dificultate. Aceasta a postat deja anunțuri pe grupurile de români din Israel de pe rețelele sociale în care spune că este gata să cazeze oameni aflați în zona bombardamentelor care caută un refugiu mai sigur. De ce vrea să facă acest lucru? Pentru că în momente de cumpănă este important să fim buni și uniți.

"Știind situația de aici și prin ce trec cei din Tel Aviv și nu numai, gândindu-ma că nu toți pot să plece din țară sau nu dispun în momentul acela de bani sau oricare altă situație... nu știm ce se poate întâmpla. Eu și soțul meu am decis să întindem o mână de ajutor celor aflați într-o situație disperată. Sinceră să fiu, nu m-am gândit la un număr de persoane, nu știu dacă ajută să spun un număr, important este să îi pot ajuta și feri de tot ceea ce se întâmplă în aceste zile", ne-a mai spus Mădălina Mhagna.

