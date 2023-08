Macovei, în silenzio stampa la ieşirea de la Parchet. Chirieac, nedumerit: Singurul lucru care enervează şi nu-i face cinste! Dacă spunea că regretă...

Bogdan Chirieac a comentat atitudinea catalogată drept sfidătoare a Monicăi Macovei la contactul cu presa de azi dimineaţă. Analistul politic nu are explicaţie pentru "tratamentul tăcerii" pe care aceasta l-a aplicat jurnaliştilor la ieşirea de la Parchet.

Monica Macovei, fost ministru al Justiției, a fost chemată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța pentru a i se aduce la cunoștință faptul că procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale. Se întâmplă după aproape 10 luni de la producerea accidentului.

Monica Macovei nu a dorit să facă nicio declaraţie. A trecut pe lângă jurnalişti cu privirea în jos, şi-a păstrat în tot acest timp ochelarii de soare la ochi şi a refuzat să răspundă la întrebări. Presa a numit atitudinea fostului ministru al Justiţiei drept ”aroganţă”. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat gestul lui Macovei, în direct, la România TV:

”Regretabil este că a refuzat să comunice cu presa, mai ales că dânsa are darul comunicării. În rest, ce putem spune? Este un accident nefericit. Nimeni nu se afla sub influenţa alcoolului sau sub influenţa substanţelor psihotropice, e un accident din cauza, în prim rând, a stării în care se află şoselele din România. Era o curbă, sensurile de mers nu erau separate... că de-asta avem cei mai mulţi morţi pe şosele din UE. Deci aici, legat de accident, nu pot să spun decât Doamne fereşte! Probabil că doamna Macovei chiar a crezut că motociclistul a intrat în dânsa, nu putem să acuzăm.

Singurul lucru care enervează mult şi care nu-i aduce cinste este ceea ce presa numeşte aroganţă, în sensul în care nu a scos absolut niciun cuvânt. Nu era niciun fel de problemă dacă spunea că regretă ceea ce, e clar, a fost un accident. Chiar dacă presa nu e foarte prietenoasă cu domnia sa, sunt convins că un punct de vedere al doamnei Macovei ar fi trecut fără probleme".

Acest articol reprezintă o opinie.