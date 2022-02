”Macbeth” și ”Echilibru fragil”-Ziua Mondială a Teatrului aduce două premiere la Teatrul Național ”Radu Stanca” din Sibiu

În 27 martie, de Ziua Mondială a Teatrului, în Sibiu are loc premiera spectacolului ”Echilibru fragil”, realizat de Mariana Cămărășan după textul lui Edward Albee. Tot în luna martie, TNRS lansează ”Macbeth”, în regia lui Botond Nagy.

”Macbeth”, de William Shakespeare, a fost realizat de Secția Germană a TNRS și are avanpremiera în 17 martie, în Sala Mare, de la ora 19. Regizată de Botond Nagy, piesa îi are în distribuție pe actorii Daniel Bucher, Emőke Boldizsár, Benedikt Haefner și Ioana Cosma.

„Misterul vieții nu este o problemă pe care s-o rezolvi, ci o realitate pe care s-o experimentezi, spune despre acest spectacol regizorul Botond Nagy. Viața mereu ne dă șansa să câștigăm ceva și în același timp să pierdem ceva. Este o cursă continuă. Nu mă interesează să fac un spectacol plin de topice macbetiene, precum fuga spre putere, asasinări, înșelăciuni, conspirații, etc. Mă interesează acel băiat care plânge în Macbeth, când el se simte singur și furios pe toată situația în care se afundă cu o viteză incredibilă. Mă interesează acel sentiment în interiorul unei femei lăsate singură cu visele și instinctele ei înăbușite în neputință, fără posibilitatea de a crea o familie, fără a da viața mai departe. Mă interesează acel om care credea în ceva atât de greu de definit, precum o prietenie. În Macbeth vorbim încontinuu de poluri îndepărtate, opuse și de linia subțire ce le separă. Vorbim de adicții. Avem o poveste arhicunoscută, dar care a devenit ca un film porno, public, la îndemâna oricui. Vreau să redescopăr acele intimități prin care ajungem foarte aproape de ceva numit decădere umană și lumină Dumnezeiască. Adevăratele tragedii din viețile noastre nu le putem niciodată identifica și distinge de serile banale cu un pahar de vin roșu sec, altfel probabilitatea de a ne arunca fetusul propriei noastre vieți ar deveni o realitate mult prea apropiată nouă. A salva pe cineva de o greșeală este un dar al paradisului. Oare în ce măsură ne mai putem apropia de acest dar?”, se întreabă retoric regizorul Botond Nagy.

Mariana Cămărășan realizează un spectacol despre iubire și viață

Avanpremiera piesei „Echilibru fragil”, realizată de Secția Română, este programată în 26 martie, iar premiera în 27 martie. Ambele spectacole au loc în Sala Mare, de la ora 19. Piesa îi are în distribuție pe Serenela Mureșan, Mariana Mihu-Plier, Florin Coșuleț, Mihai Coman, Ioana Cosma, Veronica Arizancu, Diana Fufezan, Arina Ioana Trif, Vlad Robaș, și se joacă tot în Sala mare.

„Să montez acum un text despre frică are o actualitate care face procesul acesta să-mi pară indecent, spune regizorul Mariana Cămărășan. Despre anii aceștia pe care îi trăim, despre pierderile fiecăruia dintre noi – chiar și despre descoperiri – despre frica acestor ani – mi-e greu să cred că a venit deja timpul să vorbim. Nu s-au decantat toate, nu ne mai cunoaștem nevoile reale, actuale, urmăm inerția unui timp deja apus, lumea s-a schimbat.

Ce e sigur – e că avem nevoie să ne împărtășim ce trăim, ce înțelegem din ce trăim și mai ales ce nu înțelegem. Ce e sigur – e că nu vor dispărea niciodată rătăcirile și niciodată nevoia de a ne regăsi. În ultimă instanță, nevoia de a ne întâlni. Ce înseamnă azi curajul de a trăi, de a dărui, de a proteja, de a ierta – de a te ierta? Dorința de a fi iubit și a iubi? Taina de a te iubi.

Pare indecent să vorbești azi despre frică, e ca și cum ai sta să pui în scenă marele incendiu din Trei surori, în timp ce orașul în care ești arde cu adevărat. Și totuși... frica sălășluiește în interior, e un foc înlăuntrul nostru – și nu există loc mai potrivit ca teatrul – pentru a pătrunde în inima noastră, în sufletul nostru – pentru a ne aduce alinare și vindecare nouă – oamenilor, deopotrivă creatori și spectatori. Nu e loc mai potrivit în care să ți se spun: Știu, e greu să ți se spună Greșești, dar și Ai dreptate. Nu e loc mai potrivit în care să spui: Nu sunt singur.

Nu montez un text despre frica, ci despre iubire, despre viață, despre a exista si mai ales despre a co-exista. Și nu îl montez singură. Este o poveste despre A FI ÎMPREUNĂ”, spune regizoarea Mariana Cămărășan.

Programul lunii martie la Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu

2 martie 2022, ora 19:00

Antisocial

Un spectacol de Bogdan Georgescu

Cu: Horia Fedorca, Cristina Blaga-Tomuș, Iustinian Turcu, Ștefan Tunsoiu, Ioana Cosma, Andrei Gîlcescu, Gabriela Pîrlițeanu

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

3 martie 2022, ora 19:00

Mesaje spre Univers

REGIA: Josef Maria Krasanovsky

Cu: Cătălin Neghină, Johanna Adam, Yannick Becker, Emőke Boldizsár, Daniel Bucher, Cristina Juks, Daniel Plier, Benedikt Hafner, Ana Tiepac

Cu participarea trupei Art Attack

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

4 martie 2022, ora 19:00

Moroi

REGIA: Alexandru Dabija

Cu: Veronica Arizancu, Mihai Coman, Alexandru Malaicu, Adrian Matioc, Codruţa Vasiu, Serenela Mureşan, Cătălin Neghină, Horia Fedorca, Eduard Pătrașcu, Cristina Ragos, Vlad Robaș, Cristian Stanca, Dana Taloş, Arina Ioana Trif, Cendana Trifan, Marius Turdeanu, Ștefan Tunsoiu, Cristina Stoleriu, Liviu Vlad

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

5 martie 2022, ora 19:00

Tom și Jerry 4.0

REGIA: Florin Piersic Jr.

Cu: Marius Turdeanu, Ali Deac, Pali Vecsei

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

6 martie 2022, ora 19:00

O zi de vară

REGIA: Ofelia Popii

Cu: Adrian Matioc, Ciprian Scurtea

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

17 martie 2022, ora 19:00

AVANPREMIERĂ

Macbeth

REGIA: Botond Nagy

Cu: Daniel Bucher, Emőke Boldizsár, Benedikt Haefner, Ioana Cosma

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

18 martie 2022, ora 19:00

Sunt o babă comunistă

REGIA: Mariana Mihu – Plier

Cu: Dana Taloș

Sala Studio

Str. Emil Cioran, nr. 1A

19 martie 2022, ora 19:00

Doi pe un balansoar

REGIA: Dan Glasu

Cu: Cristina Blaga-Tomuș, Andrei Gîlcescu

Sala Studio

Str. Emil Cioran, nr. 1A

20 martie 2022, ora 19:00

Bravul soldat Švejk

REGIA: Viorel Rață

Cu: Viorel Rață

Sala Studio

Str. Emil Cioran, nr. 1A

24 martie 2022, ora 19:00

Zeul Carnagiului

REGIA: Bogdan Sărătean

Cu: Emőke Boldizsár, Daniel Bucher, Johanna Adam, Daniel Plier

Sala Studio

Str. Emil Cioran, nr. 1A

25 martie 2022, ora 19:00

Vara în care mama a avut ochi verzi

REGIA: Mariana Mihu – Plier

Cu: Ștefan Tunsoiu

Sala Studio

Str. Emil Cioran, nr. 1A

26 martie 2022, ora 19:00

AVANPREMIERĂ

Echilibru fragil

Un spectacol de Mariana Cămărășan

Cu: Serenela Mureșan, Mariana Mihu-Plier, Florin Coșuleț, Mihai Coman, Ioana Cosma, Veronica Arizancu, Diana Fufezan, Arina Ioana Trif, Vlad Robaș

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

27 martie 2022, ora 19:00

PREMIERĂ

Echilibru fragil

Un spectacol de Mariana Cămărășan

Cu: Serenela Mureșan, Mariana Mihu-Plier, Florin Coșuleț, Mihai Coman, Ioana Cosma, Veronica Arizancu, Diana Fufezan, Arina Ioana Trif, Vlad Robaș

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

31 martie 2022, ora 19:00

Trei surori

REGIA: Andrei și Andreea Grosu

Cu: Raluca Iani, Ofelia Popii, Gabriela Pîrlițeanu, Ciprian Scurtea, Adrian Neacşu, Marius Turdeanu, Iustinian Turcu, Andrei Gîlcescu, Horia Fedorca, Adrian Matioc, Cendana Trifan, Diana Văcaru-Lazăr, Mariana Mihu – Plier, Mihai Coman, Viorel Rață

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

