Lui Olaru îi place Premier League, dar „e greu de ajuns acolo”

În discursul său, Darius Olaru a abordat subiectul unui posibil transfer într-un campionat de top, menționând că Premier League rămâne o competiție care îl atrage, dar este conștient de dificultatea unui astfel de transfer:

„Nu știu dacă 2025 va veni cu un transfer pentru mine, mi-aș dori, în același timp știu că mai am multă treabă de făcut aici. Vom vedea ce va fi în viitor. Nu vreau să aleg un campionat într-o anumită direcție, voi vedea dacă voi avea oferte. Voi analiza bine, dar gândul îmi este deocamdată aici. Mie îmi place să mă uit la Premier League, dar acum e foarte greu de ajuns acolo, dar cine știe”, a spus Olaru.

Anul 2024 a fost unul de excepție pentru Darius Olaru, care a fost recunoscut pentru evoluțiile sale prin includerea în cel mai bun "11" al fotbalului românesc. Alături de el, alți șase colegi de la FCSB au fost selecționați, ceea ce reflectă parcursul remarcabil al echipei din ultimul sezon.

„Mă bucur că au fost foarte mulți colegi înseară aici lângă mine. Ne vom face treaba la fel de bine în continuare și, de ce nu, la anul să ne regăsim din nou aici, poate chiar mai mulți. Pentru mine a fost un an perfect, la fel cred că a fost și pentru colegii mei. Am obținut titlul de campion după atâția ani, acum avem un parcurs destul de bun și în Europa, și pe lângă asta am mai fost și la EURO și am avut rezultate bune. Deci pentru mine a fost un an destul de bun”, a declarat mijlocașul.

Olaru a comentat și asupra grupei de calificare a naționalei României pentru Cupa Mondială din 2026. Tricolorii au fost repartizați în Grupa H, alături de Austria, Bosnia-Herțegovina, Cipru și San Marino.

„O grupă la prima vedere accesibilă, dar e clar că toate meciurile vor fi grele. Trebuie să începem bine și cred că avem jucători buni și putem să ne calificăm”, a declarat Olaru.

Echipa ideală a fotbalului românesc

La Gala Premiilor AFAN, echipa ideală pentru 2024 a fost stabilită prin voturile jucătorilor și antrenorilor din primele trei ligi ale României:

Portar: Ștefan Târnovanu (FCSB)

Fundași: Joyskim Dawa (FCSB), Risto Radunovic (FCSB), Siyabonga Ngezana (FCSB), Valentin Crețu (FCSB)

Mijlocași: Darius Olaru (FCSB), Adrian Șut (FCSB), Dan Nistor (U Cluj)

Atacanți: Florinel Coman (Al-Gharafa), Alexandru Mitriță (Universitatea Craiova), Louis Munteanu (CFR Cluj)

