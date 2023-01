Lucian Georgescu, surpriză în Brazilia. Ce a descoperit pe actul de naștere, semnat acum 100 de ani la Bruxelles: România a fost parte

"În Brazilia, am participat la o conferinţă internaţională dedicată împlinirii a 100 de ani de existenţă a Federaţiei Internaţionale de Educaţie Fizică şi Sport. Este o organizaţie creată în Europa, de fapt, şi am descoperit, cu ocazia asta, că pe actul de "naştere" semnat în Bruxelles, acum 100 de ani, a semnat şi un delegat al Guvernului României - colonelul Bărbulescu. Era delegat oficial din partea României să semneze. România a fost parte, inclusiv pe prezență fizică, la această inaugurare.

Au împlinit, anul ăsta, 100 de ani. Am discutat, începând de anul trecut - avem deja un an de discuţii... În perioada 24-28 mai, va fi un congres al acestei federaţii la Galați - este prima dată când are loc congresul în România - cu o participare largă internaţională şi cu o participare importantă din America de Sud", a spus Lucian Georgescu, la DCNews TV.

