Lovitură pentru pentru românii care vor să se căsătorească - din țară și diaspora. Certificatul prenupțial, la un pas de eliminare. Cum a fost distrus un proiect bun de lege

Mai mulți parlamentari USR PLUS au încercat să ne scape de certificatul prenupțial, dar nu s-a putut. Din păcate, au fost parlamentari, de la alte partide, care au vrut chiar să adauge și alte boli în acel act.

România a rămas singurul stat din UE care mai cere asemenea documente la căsătorie

Eliminarea acestui certificat medical prenupțial ar fi degrevat activitatea consulatelor și ar fi debirocratizat procedura de căsătorie. Din păcate, nu s-a reușit acest lucru.

Obținerea acestui certificat este o adevărată provocare pentru românii care trăiesc în diaspora. În primul rând, ei trebuie să-l obțină în limba țării în care se află, iar apoi au la dispoziție doar 14 zile lucrătoare pentru a-l traduce în limba română la consulat. În plus, cozile la consulate sunt interminabile pentru orice tip de serviciu. Pentru a rezolva traducerile și legalizările în timp util, este necesară o planificare minuțioasă și precisă a programărilor. Acest proiect a fost solicitat direct de românii din comunitățile din străinătate și, ca urmare, a fost depus de către deputații USR PLUS de diaspora în Parlament. S-a opus însă un parlamentar PSD care culmea... voia să adauge și alte boli în certificat.

Acest certificat medical prenupțial este un document emis în urma unor analize medicale care verifică starea de sănătate a viitorilor soți în ceea ce privește HIV/SIDA, sifilis și tuberculoză. Testul de sifilis, de exemplu, a fost introdus în Statele Unite în anii '30, în contextul unei epidemii. De atunci, medicina și sistemele de tratament și prevenție s-au dezvoltat considerabil, iar numărul cazurilor a scăzut semnificativ. Cu toate acestea, deși numărul persoanelor afectate este foarte redus, legislația națională nu a fost actualizată sau modificată. Prin urmare, România a rămas singura țară din Uniunea Europeană care încă solicită obligatoriu acest test înainte de căsătorie.

Iulian Lorincz, deputat USR, a vorbit despre acest subiect la „Diaspora în Direct”, emisiune moderată de Bogdan Bolojan.

„România este singura țară care, în momentul în care te căsătorești, ți se cere un certificat prenupțial. Practic, cu vreo zece zile înainte de căsătorie, trebuie să te duci la medic pentru a-ți da un certificat în care îți spune dacă ai anumite boli. Repet: este singura țară care cere așa ceva de prin 1996. Am depus un proiect de lege prin care cerem eliminarea certificatului prenupțial. Vorbim despre un document în plus. Pentru diaspora, mai trebuie și tradus acel document. Trebuie să plătești taxe etc. Este o birocație în plus. Un coleg parlamentar de la PSD mi-a zis că el a propus certificatul prenupțial în 1996 și acum a vrut să adauge și alte boli în acel certificat. Efectiv distrugea proiectul de lege. Am decis să-l retragem. Am zis că va ieși mai rău dacă se vor introduce și alte boli. În loc să fie ușurată procedura de a te căsători cu cineva, a existat această reținere... pentru a o face și mai greu de pus în practică”, a zis Iulian Lorincz.

Eliminarea acestui certificat ar fi facilitat în mod semnificativ procesul de căsătorie, în special pentru românii din diaspora care, pe lângă obținerea certificatului, mai sunt nevoiți să-l traducă și să-l legalizeze. Aceasta era o măsură cerută de comunitatea românească din străinătate.

