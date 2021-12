Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de joi, 9 decembrie, 2021. La Joker, report de peste 6,31 milioane de euro

LOTO. Joi, 9 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto de Mos Nicolae de duminica, 5 decembrie, Loteria Romana a acordat 67.828 de castiguri in valoare totala de peste 3,5 milioane lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,93 milioane de lei (peste 996.700 de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,94 milioane de lei (peste 594.400 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 31,27 milioane lei (peste 6,31 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 38.800 de lei.

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 843.000 de lei (peste 170.300 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 54.700 de lei(peste 11.000 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 58.300 de lei (peste 11.700 de euro).

LOTO. La tragerea suplimentara Joker de duminica, 5 decembrie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 104.751,84 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Galati.

LOTO. De asemenea, la tragerea principala Joker de duminica, 5 decembrie, la categoria a II-a s-au inregistrat doua castiguri a cate 52.375,92 lei fiecare. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agentie din sectorul 6, Bucuresti, iar cel de-al doilea la o agentie din Botosani.

Numerele extrase, joi, 9 decembrie, 2021:

Loto 6/49

Loto 5/40

Joker

Noroc

Super noroc

Noroc plus