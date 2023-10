Liviu Vârciu, Răzvan Fodor, Cosmin Natanticu şi Ştefan Pavel, desculţi şi dezbrăcaţi, într-un sat de lângă Bucureşti: "A fost stânjenitor"

"Cred că suntem cu toţii de acord că cea mai notabilă secvenţă rămâne aceasta, în care printr-un concurs de împrejurări, numai noi, Gioni, Flavius, Emil şi Mario am fi capabili să ajungem: desculţi şi dezbrăcaţi, pe uliţa din sat, după ce nişte golani s-au prins că am venit să le stricăm combinaţiile cu fetele!”, dezvăluie Răzvan Fodor, interpretul lui Gioni în serialul de comedie de la Antena 1.

La rândul lui, Cosmin Natanticu, cel care îl joacă pe Flavius în producţia Bravo, tată! povesteşte amuzat: "A fost stânjenitor, pentru că ne-am văzut trupurile dezvelite unul altuia şi ne-am dat seama că nu avem tocmai un trup de zeu sau de invidiat. Chiar domnu’ Fodor zicea că parcă avem corpul făcut din bucăţi. Toată secvenţa a fost una foarte grea, nu doar pentru modul în care eram "îmbrăcaţi", ci şi pentru că a trebuit să mergem desculţi o bună bucată de drum. Nu ne puteam concentra la text, căci se auzea doar "au, au, au!”, când ne înţepau toate cele.

Unde mai pui şi faptul că se uita lumea prin sat ciudat la noi, ce căutăm dezbrăcaţi pe uliţă, cu pungi de gunoi, colace de wc sau cartoane în jurul brâului. Eu am fost cel mai oropsit, pentru că am o secvenţă în care intru în curtea unei doamne să fur nişte haine cu care să ne acoperim goliciunile, moment în care doamna mă prinde şi mă aleargă print-un pietriş... şi eu mai sunt şi foarte sensibil la picioruşe, nu înţeleg nici până în ziua de azi de ce am tras eu băţul scurt!”. Întregul moment va putea fi urmărit în curând, la Antena 1.

Bravo, tată!, noul serial de comedie marca Antena 1, aduce în fața telespectorilor nume îndrăgite din teatru, film și televiziune și întâmplări care vor face deliciul privitorilor. Povestea serialului este concentrată în jurul a patru tatici care provin din lumi complet diferite, dar care se împrietenesc prin intermediul copiilor. Cum ajung să treacă împreună prin tot felul de întâmplări și situații un fost artist devenit influencer, un văduv intelectual, un casnic întreținut și un băiat de modă veche, ce încă mai comercializează haine și parfumuri din portbagaj, telespectatorii vor afla urmărind, în fiecare duminică, de la 20:00, serialul Bravo, tată!, difuzat la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

