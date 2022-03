LIVE / Premiile BAFTA 2022. Vezi aici câștigătorii principalelor categorii

Cea mai bună actriță în rol principal

Joanna Scanlan, protagonista peliculei After Love, în regia lui Aleem Khan, povestea unei femei devenite de curând văduvă care începe sa accepte un secret şocant din viaţa fostului ei soţ, a primit premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal duminică seara la Londra, în cadrul celei de-a 75-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit EFE.



La această categorie au mai concurat actriţele Lady Gaga (House of Gucci), Alana Haim (Licorice Pizza), Emilia Jones (Coda), Renate Reinsve (The Worst Person in the World) şi Tessa Thompson (Passing).



La ediţia de anul trecut trofeul pentru cea mai bună actriţă în rol principal i-a revenit actriţei Frances McDormand, protagonista peliculei Nomadland, în regia lui Chloe Zhao.

Cea mai bună regie

Cineasta neozeelandeză Jane Campion, regizoarea filmului "The Power of the Dog", a câştigat premiul pentru pentru regie duminică seara la Londra, în cadrul celei de-a 75-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit EFE.



În aceeaşi categorie au mai concurat cineaştii: Aleem Khan (After Love), Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car), Audrey Diwan (Happening), Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza) şi Julia Ducournau (Titane).



În 2021, câştigătoarea premiului pentru regie a fost cineasta Chloe Zhao, realizatoarea peliculei Nomadland.

Cel mai bun actor în rol principal

Will Smith, protagonistul peliculei King Richard, în regia lui Reinaldo Marcus Green, un film care spune povestea ascensiunii surorilor Williams în lumea tenisului, a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal duminică seara la Londra, în cadrul celei de-a 75-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit EFE.



În această categorie au mai concurat actorii: Adeel Akhtar (Ali & Ava), Mahershala Ali (Swan Song), Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog), Leonardo DiCaprio (Don't Look Up) şi Stephen Graham (Boiling Point).



În 2021, Anthony Hopkins a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal graţie partiturii din The Father, în regia lui Florian Zeller.

Cel mai bun film britanic

Lungmetrajul Belfast, un film alb-negru în regia lui Kenneth Branagh care prezintă copilăria cineastului petrecută în Irlanda de Nord, a fost desemnat cel mai bun film britanic duminică seara la Londra, în cadrul celei de-a 75-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit site-ului evenimentului.

Belfast a concurat în categoria cel mai bun film britanic cu peliculele: After Love (regia Aleem Khan), Ali & Ava (regia Clio Barnard), Boiling Point (regia Philip Barantini), Cyrano (regia Joe Wright), Everybody's Talking About Jamie (Jonathan Butterell, Dan Gillespie Sells, Tom MacRae), House of Gucci (regia Ridley Scott), Last Night in Soho (regia Edgar Wright), No Time to Die (regia Joji Fukunaga) şi Passing (regia Rebecca Hall).



La ediţia de anul trecut, lungmetrajul Promising Young Woman, în regia lui Emerald Fennell, a fost desemnat cel mai bun film britanic.

Cea mai bună actriță în rol secundar

Ariana DeBose a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar pentru interpretarea sa din pelicula West Side Story, în regia lui Steven Spielberg, duminică seara la Londra, în cadrul celei de-a 75-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit site-ului oficial al evenimentului.

La aceeaşi categorie au mai fost nominalizate actriţele Caitríona Balfe (Belfast), Jessie Buckley (The Lost Daughter), Ann Dowd (Mass), Aunjanue Ellis (King Richard) şi Ruth Negga (Passing).



La ediţia de anul trecut, actriţa sud-coreeană Yuh-Jung Youn a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol secundar pentru interpretarea sa din pelicula Minari, în regia lui Lee Isaac Chung.

Cel mai bun film străin

Pelicula "Drive My Car", în regia cineastului japonez Ryusuke Hamaguchi, a primit premiul pentru cel mai bun film străin duminică seară, la Londra, în cadrul celei de-a 75-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit site-ului oficial al evenimentului.

La această categorie au mai concurat producţiile: "The Hand of God" (Italia, regia Paolo Sorrentino), "Madres Paralelas" (Spania, regia Pedro Almodovar), "Petit Maman" (Franţa, regia Celine Sciamma) şi "The Worst Person in the World" (Novergia, regia Joachim Trier).



În 2021, trofeul pentru cel mai bun film străin i-a revenit lungmetrajului Another Round, în regia cineastului danez Thomas Vinterberg.

Cel mai bun actor în rol secundar

Troy Kotsur a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar graţie interpretării din pelicula CODA, în regia lui Sian Heder, duminică seara la Londra, în cadrul celei de-a 75-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit EFE.

La aceeaşi categorie au mai fost nominalizaţi Mike Faist (West Side Story), Ciarán Hinds (Belfast), Woody Norman (C'mon C'mon), Jesse Plemons (The Power of the Dog) şi Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog).

La ediţia din 2021, premiul BAFTA în această categorie i-a revenit actorului Daniel Kaluuya, graţie rolului din pelicula Judas and the Black Messiah, în regia lui Shaka King.

