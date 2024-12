Listă miniștri Guvern Ciolacu 2. Cine este Daniel David, noul ministru al Educației

Daniel David, născut la 23 noiembrie 1972 în Satu Mare, este o personalitate marcantă în domeniul psihologiei, fiind rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și un specialist în domeniul științelor cognitive clinice. Între 2007 și 2012, a fost șeful Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie al universității.

În perioada 2007-2016, a ocupat funcția de director al unei școli doctorale specializate în domeniu, iar între 2004 și 2016 a fost la cârma Institutului Internațional pentru Studii Avansate de Psihoterapie și Sănătate Mentală Aplicată. Acesta deține și poziția de președinte al Asociației Psihologilor din România. El ocupă funcția de rector al UBB încă din 2020, fiind din nou ales în 2024 pentru un nou mandat ce se va întinde pe o perioadă de cinci ani.

Recent, numele său a fost menționat ca o posibilă opțiune pentru a deveni candidatul unic la scrutinul prezidențial din 2025, înainte de a fi anunțat oficial Crin Antonescu pentru acest demers.

Daniel David este un specialist în științe cognitive clinice, cu expertiză în psihologie clinică și psihoterapie. El deține statutul de membru corespondent al Academiei Române din 2022 și al Academiei Europaea din același an. Totodată, este profesor asociat la Icahn School of Medicine din New York, SUA și conduce programul de cercetare la Albert Ellis Institute din același oraș. Pe plan internațional este vicepreședinte al Danube Rector's Conference și membru al Boardului GUILD, prganizații care promovează excelența academică.

Pe lângă activitatea sa academică și managerială, Daniel David a publicat numeroase lucrări științifice și cărți în domeniul său de specialitate, contribuind semnificativ la dezvoltarea și promovarea acestor discipline în România și pe plan internațional.

Rectorul Universității Babeș-Bolyai a fost recunoscut în ultimii ani ca făcând parte din cei mai citaţi 2% dintre cercetători la nivel global, atât în domeniul său de expertiză, cât și în arii interdisciplinare, conform analizelor care evaluează performanța științifică anuală sau pe întreaga carieră.

Daniel David a fost distins cu numeroase recunoașteri și premii de prestigiu, printre care Ordinul Național „Pentru Merit” în rang de cavaler, Premiul „C. Rădulescu-Motru” oferit de Academia Română, precum și Premiul pentru Excelență Științifică, acordat de Universitatea Babeș-Bolyai pe parcursul a trei ani consecutivi, potrivit Digi 24.

