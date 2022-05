Lider ALDE, revenire în viața politică: Am ales să îmi asum funcția de secretar-general

Ionel Petre, liderul organizației ALDE-Dâmbovița și vicepreședinte al partidului, a revenit în politică. Petre își dăduse demisia din funcțiile deținute și plecase din partid în luna decembrie a anului trecut.

Ionel Petre a anunțat, printr-o scrisoare deschisă, că va activa în Partidul Republican. Iată mesajul transmis presei de Ionel Petre:

”Dragi prieteni,



Revin în viața politică deoarece nu pot sta impasibil la nedreptățile la care sunt supuși românii, indiferent de apartenența etnică sau religioasă, de simpatiile politice sau de preferințele sportive. Revin în politică având credința că valorile naționale, că libertățile câștigate la Revoluție, că tradițiile românești si credinta strămoșească nu trebuie lăsate a fi călcate în picioare de nimeni.

Nu mă feresc de muncă, nu fug de responsabilități și am obligația morală să întorc comunitătii o parte din mine.



Am ales să îmi asum funcția de Secretar General al Partidului Republican din România și voi face tot ce îmi stă in putință să ajut la crearea unei echipe de români adevărați care să își pună la dispoziție experiența politică sau profesională acumulată, tinerețea și entuziasmul în slujba celorlați.



Le mulțumesc tuturor celor care au ales, deja, să fie alături de mine, le mulțumesc și celor care vor veni să-i sustinem pe români și valorile noastre nationale, dar le mulțumesc și celor care mă vor contesta sau corecta deoarece astfel voi ști că trebuie să fac mai mult și mai bine pentru susținerea intereselor românilor.



Va asigur de o deschidere adevărată fata de tot ce este autentic, valoros, românesc!



Cu aleasă prețuire, Ionel Petre, secretar-general, Partidul Republican”.

