Leslie Phillips, actorul care a dat viață celebrei pălării vorbitoare din Harry Potter, a murit

Actorul s-a luptat în ultima perioadă cu o boală care i-a măcinat încet-încet sănătatea. Phillips a murit „liniștit în somn” luni, a confirmat agentul său, Jonathan Lloyd, pentru PA Media.

Fanii mai tineri îi recunosc cu siguranță vocea din celebra serie Harry Potter, unde era sunetul Sorting Hat/Pălăria vorbitoare.

În ultimul deceniu, Leslie Phillips a impresionat, alături de Peter O’Toole, în Venus și a câștigat o nominalizare la Bafta pentru interpretarea sa. De asemenea, a jucat alături de Michael Caine în Is There Anybody There? și într-o serie de drame radio bazate pe aventurile Doctor Who.

Lucrările sale pe micul ecran au inclus și Rumpole of the Bailey, Chancer, Midsomer Murders și The Catherine Tate Show.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News