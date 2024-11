Lege unică la nivelul UE privind protecția drepturilor copiilor

„Ne-am propus prin acest eveniment să aducem la masa discuțiilor reprezentanții tuturor instituțiilor abilitate să facă demersuri în vederea intervenției în cazurile de abuz asupra copiilor și familiilor de români stabilite peste hotare. S-a pus în discuție crearea unei legislații unitare la nivel european privind protecția drepturilor copiilor. Doar cu o lege unică la nivelul Uniunii Europene putem avea același limbaj cu autoritățile din celelalte state. Nevoia de intervenție a statului român pentru protejarea copiilor români din străinătate, când există riscul separării de familie, este imperios necesară! Vom milita pentru crearea unor punți diplomatice și legislative”, a declarat Cristina Herea, președinte Asociația DAR.

Fostul Ministru al Justiției, Cristian Diaconescu, fostul Ministru al Familiei și Egalității de Șanse, Gabriela Firea, președintele comisiei de politică externă, Titus Corlățean, vicepreședintele comisiei de control al SRI-ului, Oana Florea, sau președintele comisiei de învățământ din Parlament, Monica Anisie, au tras un semnal de alarmă cu privire la exploatarea copiilor români în țările europene.

„Statul român, prin reprezentanții săi, are obligația de a-și proteja cetățenii. Sunt multe cazuri în care copiii români se confruntă cu barierele lingvistice, sunt exploatați, putem pune în discuție și traficul de persoane. Ceea ce este foarte grav! Ministerul de Externe și Ministerul de Interne au dosare pline de sesizări foarte grave ce vizează aceste probleme,” a declarat Cristian Diaconescu, fostul Ministru al Justiției.

„Cu toții sunt cetățeni români, chiar dacă sunt aflați peste granițe, și trebuie protejați inclusiv de autoritățile române. Ei sunt, în același timp, cetățeni europeni și este clar că avem nevoie de legislație europeană unitară, care să protejeze atât copiii, cât și familiile lor. În perioada în care am fost ministru al Familiei, am avut zeci de sesizări de la românii aflați în străinătate, prin care se solicita ajutorul statului român în cazuri de copii preluați de autoritățile acelor state, în cazuri de copii ai căror părinți se aflau în proces de divorț sau chiar în cazuri foarte complicate de răpire internațională, încălcări ale hotărârilor judecătorești de custodie etc. Competența autorităților statului român se oprește la frontieră, iar de acolo încep problemele. Dincolo de graniță, funcționează doar canalele diplomatice și legile țărilor respective,” a punctat Gabriela Firea, europarlamentar.

„Îmi doresc ca toți factorii decidenți să înțeleagă importanța sprijinirii copiilor români din diaspora, nevoile educaționale și de integrare ale acestora. Tocmai de aceea, insist mereu pe faptul că acești copii au nevoie atât de suport lingvistic, cât și de sprijin emoțional și psihologic,” a declarat senatorul Monica Anisie.

„Din păcate, fiecare stat european funcționează după propriile legi, iar acest lucru îngreunează orice demers pe care noi, asociațiile, îl facem pentru sprijinirea familiilor supuse abuzului în diaspora. Locul unui copil nu trebuie să fie printre străini, ci în sânul familiei sau la rudele apropiate. De ani de zile lupt pentru drepturile românilor din diaspora și conlucrez cu statul român pentru intervenția în situații critice,” a declarat Mihaela Windischhofer, președintele Europäisches Zentrum für Integration und Rechte – Viena.

Anul acesta, președintele comisiei de politică externă, Titus Corlățean, care a condus misiunea comună a Parlamentului și Guvernului României, a solicitat în termeni imperativi repatrierea de urgență a celor doi copii minori români, deținuți abuziv de statul suedez, împotriva voinței statului de cetățenie, România, aceștia deținând exclusiv cetățenia română. „Am semnalat interlocutorilor încălcările grave și repetate ale tratatelor internaționale, europene și bilaterale în domeniu – Convenția ONU privind drepturile copilului, Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materie de răspundere părintească și privind răpirea internațională a copiilor. Delegația română a semnalat situația dramatică a celor două minore, în special a Sarei, care, în urma unui tratament restrictiv și abuzator, a avut, până în prezent, cinci tentative de suicid, ceea ce creează o situație de urgență privind repatrierea acestora și reunificarea familiei,” a declarat Titus Corlățean.

În urma acestui congres, susținut în Parlamentul României, cele două asociații vor depune un memorandum și vor conlucra cu organizațiile și instituțiile abilitate în vederea creării unui proiect de lege prin care statul să poată acționa atunci când un abuz împotriva unui copil român este sesizat la nivel european.

