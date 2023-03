Dar cum face să se mențină atât de bine? Lavinia Șandru mănâncă fructe. Multe fructe.

„Seara mănânc foarte, foarte multe fructe. Joi seară, de exemplu, am mâncat mere verzi și un pomelo întreg. În altă seară, acum recent, am mâncat portocale și mere verzi. În această perioadă, mănânc multe mere verzi și portocale, sau mandarine, sau clementine. Pomelo l-am descoperit de puțină vreme, dar îmi place tare mult. Le mănânc astfel: le tai în bucăți, îmi fac așa o farfurie cu toate fructele. Citesc și sunt cu o farfurie de fructe lângă mine. Până la sfârșitul serii, am terminat-o. Dintotdeauna mi-au plăcut fructele. De prin 2003, am văzut că eu, seara, mă pot lăsa de orice altă mâncare, astfel încât să mănânc doar fructe. Și mă simt foarte bine! Când am fost răcită, mi-am revenit mâncând foarte multe fructe”, a spus Lavinia Șandru.

Jurnalista a spus că mănâncă și carne, dar nu foarte multă.

Întrebată de câte ori pe zi mănâncă, Lavinia Șandru a zis: „Păi mănânc o dată fructele și mai mănânc o dată la prânz. Mi se întâmplă să am zile doar cu fructe. Dacă nu am mâncat nimic toată ziua și ajung seara acasă, mănânc doar fructe, dar cu niște brânză”.

„Eu mănânc fructe și la miezul nopții. Nu am o problemă cu asta”, a mai zis jurnalista la Mi-Th influencer, emisiunea realizată de Mirela Vescan și Thea Haimovitz la DC News și Spectacola.

Vezi mai multe aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News