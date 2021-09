Laura Vicol: Congresele PNL şi USR PLUS, vinovate de valul 4 al pandemiei de coronavirus

"Congresele PNL şi USR PLUS sunt vinovate de valul 4 al pandemiei de coronavirus", apreciază deputatul PSD Laura Vicol.

"Cred că am ajuns precum în valul 3, să fim luaţi iarăşi pe nepregătite". Aceste afirmaţii nu sunt făcute de un membru al opoziţiei, nu sunt făcute de cineva din PSD. Aceste afirmaţii îi aparţin lui Nelu Tătaru, consilier al premierului şi fost ministru al Sănătăţii. Ceea ce actuala guvernare a încercat să ascundă în ultimele luni, ne este dezvăluit acum chiar de către mâna dreaptă a lui Florin Cîţu, pe probleme de Sănătate.



Nu mai suntem în valul 1, 2 sau 3 ci în valul 4, iar scuzele nu mai sunt scuzabile. Actuala guvernare nu are absolut nicio justificare pentru că România este prinsă nepregătită de valul 4 al epidemiei de coronavirus, ci doar o mare responsabilitate.



Am văzut toţi cum resursele guvernamentale au fost puse la dispoziţia premierului pentru campania internă din PNL. Cu bani şi cu oameni se lucrează doar pentru alegerea lui Cîţu în fruntea PNL şi pentru nimic altceva.



Iar acest dezinteres total, dublat de pasivitatea Ioanei Mihăilă, care s-a trezit să îşi exprime nemulţumirile doar când a izbucnit scandalul dintre liberali şi userişti ne-a dus în situaţia în care locurile la ATI au rămas foarte puţine, din nou vor fi închise spitale pentru bolnavii non-Covid, din ce în ce mai mulţi oameni mor sau sunt în stare gravă.



Minciunile premierului Florin Cîţu - şi cu privire la succesul campaniei de vaccinare, şi cu privire la pregătirea sistemului de Sănătate - au încurajat direct oamenii să nu se mai protejeze.



"Ţinta era să eliminăm pandemia şi ţinta a fost atinsă", spunea Florin Cîţu la finalul lunii iunie, făcând o demonstraţie de iresponsabilitate deplină. Iar cei din USR-PLUS, care acum vor plecarea de la Guvern a lui Florin Cîţu, au aplaudat, alături de "echipa câştigătoare" din jurul premierului.



Guvernul, PNL, USR-PLUS, UDMR ştiau ce va să vină şi au avut toate pârghiile pentru a pregăti acest moment. Nu au făcut-o! De ce? Cel puţin în cazul lui Cîţu ştim de ce: adevărul despre eşecul în lupta cu pandemia nu ar fi dat bine într-o ţară în care totul este roz, în care se câştigă 3000 de euro pe lună de către majoritatea românilor, şi unde cozonacul, livrat gratis, ţine loc de pâine.



Până mai ieri, ruperea de realitate a guvernanţilor irita oamenii. Astăzi, începe deja să omoare oameni", transmite Laura Vicol, deputat PSD.