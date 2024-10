Lasconi și politica externă, baba și mitraliera. Chirieac: Sper ca publicul hashtag să se enerveze foarte tare

Întrebată de către jurnalista Anca Grădinaru "Ce rol știți că are Turcia în planul regional de apărare al NATO în raport cu România?", Elena Lasconi, candidată la președinția țării din partea USR, a răspuns lacunar.

"Rolul Turciei este unul foarte important, că în momentul de față nu lasă să treacă vapoarele din zona Ucrainei. E foarte important ca, exact cum vorbesc despre noi, că suntem un factor de stabilitate și eu consider că rolul Turciei este foarte important...", a spus Elena Lasconi.

Analiza lui Chirieac

"Nu putem spune decât că a noastră e pe nicăieri. N-are nicio logică, vă dați seama, cum a spus: Turcia nu lasă să treacă vapoarele ucrainene.

N-are rost să apăsăm pe această zonă. Unde să treacă? E vorba de strâmturi, e vorba de navele militare?

Dacă-s nave militare, conform Convenția de la Montreux cu privire la statutul strâmtorilor, pot rămâne 21 de zile în Marea Neagră. Sunt chestiuni la care chiar doamna Lasconi a spus că nu se pricepe - politica externă sau securitatea. (...)

Sper ca publicul acesta hashtag să se enerveze foarte tare, cine știe din ce motiv, și să voteze cum s-a mai votat în România.

În 2019 nu mai aveai nicio așteptare vizavi de președintele Klaus Iohannis. Și a fost votat de o majoritate copleșitoare pe motiv că doamna Viorica Dăncilă era nu știu cum, că i se făcuse o imagine negativă", arată analistul politic Bogdan Chirieac la postul România TV.

***

Ce spunea Elena Lasconi cu ocazia anunțării candidaturii

Noul preşedinte al USR, Elena Lasconi, anunța, în iunie 2024, că îşi va depune candidatura pentru alegerile prezidenţiale din acest an, menţionând că dacă va ajunge în turul al doilea va câştiga scrutinul pentru funcţia supremă în stat.

"Da, o să-mi depun candidatura, pentru că sâmbătă o să avem congres şi în USR funcţionează democraţia şi probabil că o să avem mai mulţi candidaţi care îşi doresc să devină candidatul USR pentru funcţia supremă în stat. Iar eu îmi voi depune această candidatură pentru sâmbătă", a spus Lasconi, după anunţarea rezultatelor alegerilor interne din USR.

Întrebată dacă va ajunge în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, în cazul în care va fi desemnată drept candidatul USR la funcţia supremă în stat, Lasconi a spus: "Da. Categoric. Şi voi câştiga. Nu contează cu cine, nu are importanţă, nu mă interesează care este al doilea. Mă interesează ce îmi doresc eu foarte mult. Nu am încredere în sondaje. În 2020, când am candidat, mă puneau pe locul patru şi am câştigat cu 57% şi atunci era un scor istoric, acum, aproape 70%. Aşa cum am făcut şi la alegerile pentru preşedintele USR", mai spunea Elena Lasconi în iunie, notează Agerpres.

