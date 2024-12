Lasconi: Rusia sau UE și NATO / Serviciile să fie bine dotate / Am plătit consultanți din America / Am avut de suferit că mi-am arătat credința

"Acum există două direcții: viitor sau trecut - Rusia sau Uniunea Europeană și NATO. Noi nu ne putem permite să ne jucăm cu lucrurile astea și pentru asta e nevoie de implicarea fiecăruia dintre noi. Nu putem să rămânem spectatori și să ne uităm cum rușii își fac de cap în țara noastră", a declarat Elena Lasconi la Antena 3 CNN.

Dotarea adecvată în domeniul militar, de ordine publică și al serviciilor

"Bineînțeles, ca președinte al tuturor românilor, pentru asta voi lucra: să întărim instituțiile statului și, încă o dată, să-i plătim mai bine pe militari, pe polițiști, pe jandarmi, serviciile să fie bine dotate, cu aparatură de ultima generație, cu echipamente în regulă.

(...) Avem nevoie, sigur că da. Și plus că, în momentul în care începi să investești în asta, îl descurajezi pe Putin, pentru că el nu o să aibă curajul să atace o țară NATO. Dar acum avem un candidat care spune că asta dorește, să ieșim din NATO", adaugă Elena Lasconi.

"Am plătit consultanți din America”, a mai zis Elena Lasconi.

Ce a mai spus Lasconi despre suferința pentru credință și războiul hibrid

"Eu am avut de suferit că mi-am arătat credința (...). Pe de altă parte, am fost criticată inclusiv de colegii mei că am această cruce pe care o am din 1999. Știți foarte bine cât de greu mi-a fost la sfârșitul anului trecut după declarația că am votat la referendumul familie. Mi-a afectat și cariera politică. Eu nu m-am lepădat de cuvântul lui Dumnezeu”, a spus candidata USR.

"Eu am atras atenția de multe ori în campanie și în pre-campanie că e un război hibrid pentru că Rusia nu se oprește, are un comportament de imperiu, iar Putin de împărat. Am văzut ce influență a avut în Georgia și am văzut ce influență a avut în Republica Moldova. În Georgia acum sunt în stradă sute de mii de oameni, sunt violențe pentru că influența Rusiei a făcut ca majoritatea din Parlament să fie pro-rusă și tocmai au dat o decizie prin care se amână aderarea în UE până în 2028. La fel se dorește și aici de către contracandidatul meu”, a mai zis Elena Lasconi.

