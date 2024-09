Lasconi, deranjată că Ciucă nu a mai găsit loc în agendă pentru întâlnirea cu ea: Nu așa se face!

Luni seară, Antena 3 CNN a difuzat un interviu cu Elena Lasconi, în care președinta USR și candidata partidului la alegerile prezidențiale s-a arătat deranjată că Nicolae Ciucă nu a mai găsit loc în agendă pentru întâlnirea cu ea.

„Aveam întâlnire cu domnul Ciucă şi cu domnul Motreanu şi am văzut de la televizor că domnul Ciucă nu mai are loc în agendă pentru mine. Ok, bine… Şi aia au jucat-o, şi aia a fost o manipulare, şi aia a fost o lipsă de maturitate. Şi tu spui că vrei să vorbeşti cu USR-ul. Păi aşa faci? În primul rând ai jignit o femeie.

Nu se face, domnul general, asta! În al doilea rând, un preşedinte de partid. Aaa… că poate unii dintre oameni nu ştiu să se uite la o femeie ca la un preşedinte de partid, aşa cum nu ştiu să se uite ca la un demnitar, dar învaţă! Înveţi, e greu, se schimbă greu mentalităţi, trebuie să treacă zece ani, dar poate că este momentul să înceapă schimbarea asta de mentalităţi“, a zis Elena Lasconi la Antena 3 CNN.

Președinta USR și-a exprimat încrederea că după alegeri se va putea crea o coaliție de dreapta, cu PNL, USR și UDMR.

„Altfel eu nu văd cum am putea să scoatem ţara din declinul în care este în momentul de faţă. Nu văd. (…) La anul va fi 2008, nu va fi 2025, va fi 2007-2008, o să fie foarte rău din punct de vedere economic, se ascunde lucrul acesta pentru că este an electoral şi nu ni se spune. Din informaţiile publice, doar, dac te uiţi îţi dai seama de lucrul acesta“, a mai zis Elena Lasconi.

