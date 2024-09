Lasconi, amintiri din studenție: "Am plâns pe stradă. Eram disperată. O profesoară de Contabilitate îmi dăduse nota 4,75"

Elena Lasconi pare nu mai este la fel de critică în privința notelor obținute de premierul Marcel Ciolacu la Bacalaureat, după ce și-a reamintit că a avut dificultăți în facultate în a obține un 5 la Contabilitate.

Candidatul USR pentru alegerile prezidențiale a oferit detalii despre parcursul său educațional, explicând că, după absolvirea liceului, s-a căsătorit, a devenit mamă și a început facultatea cu frecvență redusă la vârsta de 22 de ani. Ea a descris cum a muncit în paralel cu studiile și cum a fost copleșită de emoții pe stradă, temându-se că nu va reuși să termine facultatea.

"Abia am reuşit să iau 5 la Contabilitate în facultate pentru că trebuia să tocesc ceva"

"Abia am reuşit să iau 5 la Contabilitate în facultate pentru că trebuia să tocesc ceva, dar am dovedit la Primărie că sunt unul dintre cei mai buni primari din România", a spus Lasconi.

"Eu, după ce am terminat liceul, m-am căsătorit. Nu era nimic neobişnuit pentru Haţeg să mă căsătoreşc, m-am îndrăgostit, şi am adus-o pe lume… Mi-am dorit foarte mult un copil, îmi doream trei, de fapt, şi nu mi-a ieşit. Mi-am dorit foarte mult un copil şi am adus-o pe lume pe Oana care pentru mine a fost centrul universului. În 1992 am născut-o. (…) La frecvenţă redusă am făcut-o (facultatea – n.r.), cinci ani. La 22 (de ani – n.r.) am divorţat. Nu a fost să fie! După care am dat la facultate, nu-mi aduc aminte dacă chiar în anul respectiv sau în celălalt an, şi am intrat printre primii.

Dar să ştii că era concurenţă, pentru că veneau foarte mulţi profesori de la ASE, de la Bucureşti şi de la Timişoara. Era singura posibilitate, singura, pentru mine, prin care puteam să fac o facultate, pentru că eu nu puteam cu un job la Pro Tv Deva (…) cel mai devreme terminam la ora 23 şi erau zile în care la ora 3 dimineaţa trebuia să mă duc în Valea Jiului să prind schimbul din mină. Şi am muncit foarte mult. În primii doi de facultate, eu am zis: nu o să termin niciodată facultatea, nu aveam timp. Eram disperată. Au fost momente în care am plâns pe stradă. Aveam o profesoară de Contabilitate de la ASE care îmi dăduse nota 4,75, atât aveam scris şi nu a vrut să-mi dea 25 de sutimi. Şi am zis: eu nu o să termin niciodată facultatea asta! Dar ceea ce pot să spun este că, ca şi primar, eu sunt ordonator principal de credite. Abia am reuşit să iau 5 la Contabilitate în facultate pentru că trebuia să tocesc ceva, dar am dovedit la Primărie că sunt unul dintre cei mai buni primari din România", a povestit Elena Lasconi, vineri seară, în podcastul lui Lucian Mîndruţă.

"Mă oameni buni, a apărut ştire la nivel local şi scria toată lumea când am terminat facultatea"

Lasconi a declarat că preferă să nu abordeze divergențele cu fiica sa, accentuând ideea că între ele există un sentiment de dragoste profundă.

”Copilul meu pentru mine este sfânt”, a afirmat ea. Președintele USR spune că nu a convenit cu Oana să nu mai aibă apariții publice în perioada campaniei în care mama sa este candidată.

Lasconi a adăugat că fiica sa, de 32 de ani, nu vrea să revină în România fiindcă "a plecat scârbită de ceea ce s-a întâmplat aici (…) nu i s-a potrivit ceea ce se întâmplă aici, în România".

”Mă oameni buni, a apărut ştire la nivel local şi scria toată lumea când am terminat facultatea. Cu mine, cu poză cu tichia în cap, era fiică-mea pe lângă mine, era deja măricică. Eu m-am mândrit cu asta pentru că am reuşit să o termin, alţii nici nu au reuşit să o termine. Şi după aia am avut ambiţia, când am ajuns la Bucureşti, după ce am terminat şcoala BBC, am avut ambiţia să dau la facultatea pe care eu mi-am dorit să o urmez, şi anume la ASE, să dau licenţa acolo. Şi am luat 10 la lucrarea de diplomă. Mai exact, despre Marketingul în televiziunea comercială şi 8,40 la scris”, a explicat ea, conform România TV.

CITEȘTE ȘI: Facultatea ”praf” făcută de Lasconi. Mugur Ciuvică: “Atât de prestigioasă încât nu avea atestat și de licență“ / “La fel de dificilă ca Harvard!“

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News