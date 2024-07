Prezența la urne la alegerile din Marea Britanie, cea mai scăzută din ultimii peste 20 de ani

Prezența la urne la alegerile generale din Regatul Unit indică faptul că este pe cale să fie cea mai scăzută din ultimii peste 20 de ani.

Agenția dpa, citată de Agerpres, transmite că prezenţa este estimată la 59,8%, după ce au fost anunțate rezultatele în 630 din 650 de circumscripţii.

În 2019 prezența la ultimele alegeri a fost de 67,3%.

Dacă participarea la urne va rămâne la aproximativ 59,8%, ar fi cea mai scăzută din 2001 de la alegerile general, atunci când a fost de 59,4%.

În schimb, dacă prezenta va scădea sub 59,4%, va fi cea mai scăzută după Al Doilea Război Mondial.

În 1950 a fost cea mai mare prezență la alegerile generale din Regatul Unit, 83,9%, conform datelor centralizate de Biblioteca Camerei Comunelor.

Prezența la urne a rămas la peste 75% până în 1970, când a scăzut la 72%. Până în 2001, atunci când a scăzut la 59,4%, a rămas la peste 70%. De atunci, nu a mai crescut niciodată peste 70%.

Anul acesta laburiștii ar câștiga 410 de locuri din cele 650 ale Camerei Comunelor, conform unui sondaj publicat joi seara, citat de Agerpres.

Mesaje de felicitare pentru Starmer de la lideri mondiali

Keir Starmer, liderul laburiștilor, a declarat că Marea Britanie este ”pregătită pentru schimbare” şi aspiră la o revenire a ”politicii ca un serviciu făcut publicului”.

Acesta a primit mai multe mesaje de felicitare din partea unor lideri mondiali pentru victoria partidului său.

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, l-a felicitat vineri pe viitorul prim-ministru britanic Keir Starmer pentru ”victoria electorală istorică” în alegerile legislative şi a declarat că se bucură să lucreze împreună cu Londra sub un guvern laburist, informează AFP, conform Agerpres.

„Uniunea Europeană şi Regatul Unit sunt parteneri esenţiali, care cooperează în toate domeniile de interes reciproc pentru cetăţenii noştri”, a declarat Michel pe platforma socială X.



Michel a adăugat că se va întâlni cu Starmer în timpul summitului Comunităţii politice europene prevăzut să aibă loc pe 18 iulie, ”unde vom aborda provocări comune, precum stabilitatea, securitatea, energia şi imigraţia”.

Congratulations @Keir_Starmer on a historic election victory in the UK.



???????????????? are crucial partners, cooperating in all areas of mutual interest for our citizens.



I look forward to working with you and your government in this new cycle for the UK.



See you soon in the European… — Charles Michel (@CharlesMichel) July 5, 2024

Premierul Canadei, Justin Trudeau, a fost printre primii care a postat un mesaj în care îşi exprimă dorinţa de a construi ”un viitor progresist, corect” împreună cu liderul laburist - pe care l-a descris drept ”prietenul său”. „Felicitări pentru victoria istorică în alegerile din Regatul Unit. Avem multă muncă în faţă pentru a construi un viitor mai progresist, corect pentru popoarele de pe ambele maluri ale Atlanticului. Hai să o facem, prietene”, a postat Trudeau pe X.

Congratulations, @Keir_Starmer, on a historic U.K. election victory.



Lots of work ahead to build a more progressive, fair future for people on both sides of the Atlantic. Let’s get to it, my friend. pic.twitter.com/QWlNF9NYcJ — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 5, 2024

Premierul Australiei, Anthony Albanese, l-a felicitat şi el pe Keir Starmer pentru ”victoria sa electorală răsunătoare”, considerându-l la rândul său pe Starmer drept ”prieten”. Albanese a declarat că se bucură să ”lucreze în mod constructiv” cu noul guvern britanic de stânga.

Congratulations to my friend and new UK Prime Minister @Keir_Starmer on his resounding election victory - I look forward to working constructively with the incoming @UKLabour Government — Anthony Albanese (@AlboMP) July 5, 2024

Chiar din primele zile ale mandatului său de premier, Starmer se va confrunta cu războiul din Gaza, una dintre problemele-cheie, iar preşedintele israelian Isaac Herzog a spus că el vizează o conlucrare cu noul premier britanic pentru a-i aduce acasă pe ostaticii răpiţi de gruparea islamistă palestiniană Hamas.

„Îi transmit cele mai calde felicitări. În timp ce el se pregăteşte să intre la Downing Street ca premier, eu aştept cu nerăbdare să lucrez împreună cu el, pentru a construi un viitor mai bun pentru regiune şi a aprofunda prietenia apropiată între Israel şi Regatul Unit”, a scris Herzog pe X.

I send my warmest congratulations to @Keir_Starmer. As he prepares to enter Downing Street as Prime Minister, I look forward to working together with him and his new government to bring our hostages home, to build a better future for the region, and to deepen the close friendship… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) July 5, 2024

De asemenea, viitorul premier va fi urmărit pentru modul în care va aborda relaţiile cu Rusia, iar Kaja Kallas, premierul Estoniei, ţară ce se învecinează cu Rusia, a postat un mesaj în care abordează "securitatea comună".

„Felicitări pentru victoria istorică. Estonia şi Regatul Unit sunt printre cei mai puternici aliaţi şi prieteni apropiaţi. Angajamentul Regatului Unit pentru securitatea noastră comună este apreciată de fiecare estonian. Sunt sigură că această excelentă cooperare a noastră nu va face decât să prospere”, a scris Kallas pe X.

Congratulations on your historic election victory, @Keir_Starmer.



Estonia and the UK are the strongest of allies and the closest of friends. The UK's commitment to our common security is valued by every Estonian.



I’m sure our excellent cooperation will only continue to thrive. pic.twitter.com/odKsZVylw5 — Kaja Kallas (@kajakallas) July 5, 2024

