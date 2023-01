La un pas să fie sfâșiată de o haită de câini. Bătrâna s-a apărat cu un cărucior de cumpărături (video)

Oamenii din Bârlad sunt terorizați de câinii maidanezi care au împânzit străzile orașului. Localnicii se plâng de faptul că haitele de câini din oraș sunt din ce în ce mai multe. Zilele trecute, o femeie în vârstă a trecut prin clipe de coşmar. Bătrâna care venea de la piață a fost atacată de cinci câini maidanezi.

S-a apărat cu ajutorul unui cărucior pe care îl trăgea după ea, însă la un moment dat unul dintre câinii agresivi a agățat-o de haină. Scena a fost surprinsă de camerele de supraveghere montate pe o stradă din municipiul Bârlad. Din fericire, a fost salvată de un tânăr care trecea prin zonă.

Imaginile cu atacul au fost postate pe o rețea de socializare

Imaginile video cu atacul câinilor au fost făcute publice de Tiberiu Nechita, pe pagina lui de Facebook.

„După ce Bârladul a plătit o basculantă de bani pentru ca bârlădenilor să nu le mai fie teamă când merg pe stradă de numărul mare al maidanezilor, iată că aceștia, maidanezii, sunt din ce in ce mai mulți și atacă oamenii care își permit să treacă pe unde acești maidanezi își fac veacul. Primarul in loc să ofere ONG-urilor bârlădene acest serviciu de ecarisaj, l-a oferit pe sume fabuloase, 1500 lei per câine, unora care nu au nimic în comun cu orașul Bârlad. Rezultatele? Iată doar două locuri din Bârlad, zona Gura Leului și Podul Pescăriei, unde un copil sau un bătrân pot deveni victime ale câinilor fără stăpân”, a scris pe Facebook Tibi Nechita, bărbatul care a publicat imaginile șocante.

Alţi trecători, aceiaşi câini

În cursul zilei de ieri, acelaşi bărbat a postat o nouă filmare cu o altă victimă a celor cinci câini lăsaţi liberi pe stradă. "O tânără care se îndrepta spre cartierul Podeni, la un pas de a fi atacată de haita de câini ce își face veacul pe o proprietate aparținând municipalității Bârlad" a scris Nechita pe Facebook.

