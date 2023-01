La Galaţi şi Bistriţa-Năsăud au fost numiţi noi prefecţi

Teofil Iulian Cioarbă şi Claudiu Sorin Gavril sunt noii prefecţi ai judeţelor Bistriţa-Năsăud, respectiv Galaţi, a anunţat, marţi, purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru.



"Sunt doi prefecţi care au fost schimbaţi. Sunt două hotărâri de guvern care vizează eliberarea din funcţie a prefecţilor din Bistriţa-Năsăud şi Galaţi, respectiv alte două hotărâri de guvern care vizează numiri de prefecţi în cele două judeţe. Noii prefecţii, domnul Cioarbă Teofil Iulian la Bistriţa-Năsăud şi domnul Gavril Claudiu Sorin, prefect al judeţului Galaţi", a declarat Dan Cărbunaru la Palatul Victoria.

Cine este Teofil Cioarbă

Teofil Cioarbă are 43 de ani, fiind cu 21 de ani mai tânăr decât prefectul demisionar, şi de nouă ani ocupă funcţia de director economic în Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, instituţie care este condusă de liderul judeţean al social-democraţilor, Radu Moldovan.



Preşedintele PSD Bistriţa-Năsăud a declarat marţi, pentru Agerpres, că a preferat să nu ţină cont nici de această dată de carnetul de partid şi consideră că Teofil Cioarbă îndeplineşte criteriile pentru funcţia de prefect.



"Nu este membru de partid. Nu ţin cont de carnet de partid pentru poziţii importante în interesul judeţului şi al oamenilor. Eu cred că are toată pregătirea şi disponibilitatea necesară pentru a exercita o asemenea poziţie, care cere un sacrificiu din partea oricui ocupă această funcţie, pentru că are experienţa de relaţionare cu instituţiile administrative care sunt în subordinea prefectului, pentru că are experienţa de relaţionare cu toate cele 62 UAT-uri, pentru că este unul dintre oamenii care mi-au stat alături în relaţia mea cu oamenii şi problemele lor de nouă ani de zile şi ştie foarte bine ce trebuie făcut într-o asemenea poziţie", a precizat Radu Moldovan.



Acesta a adăugat că el este cel care a făcut propunerea în Comitetul Politic Judeţean al PSD Bistriţa-Năsăud, dar că ideea nu i-a aparţinut.



Preşedintele PSD Bistriţa-Năsăud a adăugat că propunerea pentru funcţia de prefect al judeţului a fost deja aprobată în cadrul şedinţei de Guvern de marţi.



Fostul prefect. Mica Oprea, a cerut eliberarea din funcţie după ce a fost acuzată public de către angajaţi ai Instituţiei Prefectului Bistriţa-Năsăud de comportamente nepotrivite în relaţia cu aceştia.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News