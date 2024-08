Klaus Iohannis a fost primit de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sanda, cu care a avut convorbiri oficiale şi tete-a-tete. Ulterior, cei doi lideri au participat la ceremonia semnării Declaraţiei Comune cu privire la consolidarea rezilienţei Republicii Moldova. Vizita lui Klaus Iohannis la Chişinău are loc în contextul în care în Republica Moldova, dar și în România, se sărbătoreşte, sâmbătă, Ziua Limbii Române.

Klaus Iohannis, prim-ministru după încheierea mandatului la Cotroceni?

În timpul vizitei sale în Republica Moldova, președintele Klaus Iohannis a discutat și despre planurile sale politice pentru perioada de după încheierea mandatului la Cotroceni. Președintele a fost întrebat, în timpul conferinței de presă, dacă ar accepta funcția de prim-ministru.

"Îmi doresc să duc mandatul la bun sfârșit. Sfârșitul nu este nici unul liniștit, nici cu certitudini. Lucrurile au un început și un final. Eu îmi doresc să reușesc să mențin, în aceste luni, România pe parcursul ei, să mențin instituțiile statului pe o linie transparentă și îmi doresc ca alegerile să decurgă organizat și rezultatele să fie clare. Nu cred că este relevantă persoana mea după încheierea mandatului și nu cred că are vreo valoare publică să discutăm acum despre ce voi face eu sau nu voi face după 21 decembrie. Vom vedea atunci", a răspuns Klaus Iohannis.

"Eu îmi doresc să duc mandatul pe care l-am primit de la români la bun sfârșit. După cum se vede cu ochiul liber, sfârșitul acestui mandat nu este unul nici liniștit, nici cu prea multe certitudini, decât cele pe care le-am construit împreună. Parcursul european și cel euroatlantic al României nu mai sunt puse sub semnul întrebării de nimeni. Cred că la această atitudine am participat un pic mai mult", a precizat Klaus Iohannis.

Mai aspiră la o funcție Europeană? Cum vede cursa dintre cei doi lideri ai coaliției

Klaus Iohannis a respins și o întrebare privind o posibilă dorință de a accede la o funcție europeană. "Nu pot decât să repet. Vom trăi și vom vedea – cred că este un răspuns clasic pentru astfel de situații".

În ceea ce privește coaliția de guvernare și finalul anului, președintele a spus: "Următoarele luni vor fi foarte agitate. Nu cred că are rost să ne imaginăm altceva. Sunt campanii extrem de complicate, care trebuie să fie organizate de partide, de candidați și am văzut deja că foarte ușor în spațiul public se ajunge la acuzații reciproce, la tot felul de discuții care câteodată nu mi s-au părut neapărat principiale, dar ele au loc atunci când sunt campanii electorale cu miză foarte mare și noi nu am avut de mult campanii și alegeri cu mize așa de mari ca acum. Totuși, mă voi strădui și cred că voi reuși să păstrez calmul la un nivel rezonabil în administrație.

În ceea ce vor face partidele și candidații nu intenționez să mă implic, fiindcă nu este campania mea, dar, da, intenționez să mă implic în ce se întâmplă la nivel administrativ și la nivelul instituțiilor mari ale statului, așa cum scrie în Constituție, în sensul de a veghea asupra bunei funcționări a acestor instituții. După părerea mea, cu toată agitația din campanie care este creată de candidați, de partide și de media, cred că România nu va intra într-o fază de instabilitate sau să ajungă într-o fază în care cu greu poate fi guvernată. Vom trece prin aceste alegeri și sunt încredințat că românii vor ști ce să aleagă", potrivit Presidency.ro.

Ce spune Bogdan Chirieac

"Cred că, după 9 luni de vacanță, anul acesta, în ultimele câteva ore o fi citit presa domnul Klaus Iohannis. Spun asta pentru că, până acum, nu ne-a spus de "luni complicate". Nu înțeleg nici fraza cu "nu mă implic în campanie, dar mă implic administrativ". Ce înseamnă asta? Că acum deciziile administrației sunt dictate de campania politică, să știți. Doar nu ne băgăm degetele în ochi. Orice decizie se ia acum, e cu ochii la campania electorală, despre asta vorbim. E vorba despre de creșterea cheltuielilor statului, de pensionari, de majorări de salarii în sectorul bugetar, totul.

PNL nu a rămas dator în privința atacurilor la adresa PSD-ului. Pe de altă parte, l-am auzit pe președintele PNL, Nicolae Ciucă, care a spus că nu vor dezerta. De altfel, nici Occidentul nu își dorește, sub niciun motiv, prăbușirea flancului estic din cauza României. Despre ce vorbim? Nu o să se iasă de la guvernare", a spus Bogdan Chirieac într-o intervenție la Antena 3 CNN.

