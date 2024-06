Klaus Iohannis, anunț despre candidatura la NATO: ”Putem să mergem mai departe”. Semnal despre data alegerilor prezidențiale

„Despre NATO mai mult mâine. Aceste chestiuni le voi prezenta prima dată în CSAT, după aceea și opiniei publice, dar pot să vă asigur că mâine după-amiază veți fi integral lămuriți și putem să mergem mai departe. Considerați că acesta a fost un non-răspuns și o amânare. Deci, vă dau încă o jumătate de întrebare în plus după ce termin răspunsul”, a declarat președintele Klaus Iohannis despre candidatura la NATO.

Întrebările adresate președintelui României cu privire la candidatura sa la funcția de secretar adjunct al NATO vin în contextul în care Ungaria a renunțat la opoziția față de candidatura premierului olandez Mark Rutte și, de asemenea, Slovacia a anunțat că îl susține pe premierul olandez, chiar dacă l-ar fi preferat pe președintele Iohannis.

Citând surse, posturile olandeze NOS și RTL au relatat că premierul Ungariei, Viktor Orban, nu și-a reiterat cererea de scuze din partea lui Rutte pentru ceea ce Orban a descris luna trecută drept opinii ”problematice” despre Ungaria, conform Reuters.

„După o ultimă discuție cu Mark Rutte și după consultarea cu guvernul slovac, Slovacia poate să și-l imagineze pe Mark Rutte ca șef al NATO și îl va susține”, a declarat președintele slovac Peter Pellegrini în cadrul unei conferințe de presă.

Poziția președintelui Iohannis cu privire la prezidențiale

„În ce privește alegerile prezidențiale, în conformitate cu legislația în vigoare ele pot avea loc în septembrie, sau în octombrie, sau în noiembrie, atât. Dacă se vrea altceva trebuie schimbată legislația și cred că este prea târziu. Nu contează, după părerea mea, dacă au loc în septembrie, în octombrie sau în noiembrie. Ceea ce contează este opinia românilor. Este important pentru mine să subliniezi că președintele României trebuie să fie ales de români, nu de partide. De aceea avem vot direct și de aceea cred că este important ca românii să se informeze și să se intereseze indiferent dacă în timpul campaniei se află la munte, la mare, la birou sau în orice altă parte.

Este clar că pentru următorii cinci ani aceste alegeri sunt cele mai importante. Se discută mult în jurul a câtă putere are sau nu are președintele, eu pot să vă spun că are suficientă putere pentru a face din alegerile prezidențiale miza principală a alegerilor din acest an. La fel de importante sunt și parlamentarele, și localele, și europarlamentarele, dar știm că pentru români miza este alegerea președintelui și cred că este bine așa. De aceea nu vreau să spun când să aibă loc sau cine ar trebui să candideze, asta se stabilește de partide, pot fi și independenți, dar, încă o dată, românii trebuie să conștientizeze importanța acestor alegeri pentru România și să meargă la vot. Asta ma preocupă pe mine cel mai mult”, a precizat președintele Iohannis despre alegerile prezidențiale.

Funcțiile de conducere din UE

În cadrul declarațiilor de presă, președintele Klaus Iohannis a vorbit și despre funcțiile de conducere din Uniunea Europeană.

Președintele a precizat că trebuie negociat în aşa fel încât ”toate statele să se simtă implicate, responsabilizate şi servite în funcţie de interesul naţional”, adăugând că ”nu este posibil ca vreun stat membru să fie ignorat, marginalizat sau neimplicat” în negocieri.

„Este un lucru cunoscut că luni seara a avut loc o întrunire informală a şefilor de state şi guverne din Consiliul European şi am discutat despre rezultatul alegerilor, despre posibile soluţii pentru a ocupa funcţiile de conducere în instituţiile europene. A fost o discuţie informală şi de aceea nu voi da detalii despre aceste discuţii, dar îmi permit câteva consideraţiuni legate de ce ar trebui să fie rezultatul, după părerea mea. Avem Uniunea Europeană, un proiect de mare succes şi, după părerea mea, un proiect de mare viitor, dacă gestionăm acest viitor corect, în linie cu aşteptările cetăţenilor europeni şi în aşa fel încât să contăm în ecuaţia mondială, în ecuaţia globală. Deci, ce ar trebui să vedem? Fiind negocieri politice, ele sunt complicate, fiindcă arhitectura Uniunii este una complexă”, a precizat președintele Iohannis, după întâlnirea cu președintele Italiei, Sergio Mattarella.

„Uniunea Europeană este o uniune de state, nu de partide”, a menționat președintele României.

