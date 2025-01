Kelemen Hunor: Ar fi fost mai bine dacă președintele Iohannis pleca de la Cotroceni. Mai scuteam din tensiunea din societate

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, că ar fi fost mai bine dacă preşedintele Klaus Iohannis ar fi plecat de la Palatul Cotroceni şi locul i-ar fi fost luat interimar de preşedintele Senatului, considerând că în acest fel se mai scutea din "tensiunea" din societate, scrie Agerpres.



"Am spus asta de foarte multe ori şi nu mi-am schimbat punctul de vedere - Klaus Iohannis şi-a terminat mandatul, este în prelungire, Ilie Bolojan este preşedintele Senatului. Pe Constituţie, nu ar fi fost o problemă să fie înlocuit de preşedintele Senatului, mai scuteam din tensiune şi e important să nu existe tensiune sau supra-tensionarea societăţii nu ne ajută absolut cu nimic, dar asta a fost decizia preşedintelui, decizia CCR, dar din punctul meu de vedere ar fi fost mai corect, ar fi fost mai ok şi nu s-ar fi întâmplat nimic. Ţara ar fi funcţionat perfect şi cu un preşedinte interimar. Sigur, ne-ar fi forţat să facem alegerile prezidenţiale mai repede, că acolo, dacă ai un interimat imediat, în 60 de zile trebuie să organizezi alegerile prezidenţiale. Era un alt film, era un alt scenariu, nu mai puteam să mergem până în mai, dar nu mai vreau să revin la acest subiect fiindcă nu mi-am schimbat punctul de vedere", a afirmat Kelemen Hunor, la Digi 24.



În opinia sa, nervozitatea şi tensiunea din societate nu vor să dispărea.



"Această tensiune se va descărca prin vot. Stau de vorbă cu oamenii. În acest moment nu suntem într-o situaţie extrem de bună. Oamenii în continuare aşteaptă, mai au răbdare, aşteaptă nişte explicaţii, nişte argumente, nişte informaţii în plus legate de anularea alegerilor. Eu nu pot să dau mai multe răspunsuri, nu am informaţii. (...) Cei care au această capacitate de a explica oamenilor ar trebui să mai iasă şi să mai explice. Nu serviciile secrete, că rolul serviciilor secrete nu este să facă conferinţe de presă. E vorba de preşedinte, e vorba de premier, e vorba de miniştri. (...) Şi probabil că, dacă cineva va avea mai multe informaţii, va da mai multe informaţii", a explicat liderul UDMR.

