Karlovy Vary 2021: Sfârșit de vară cu Johnny Depp și Ethan Hawke

Cred că și anii au trecut altfel peste ei. Puține urme pe chipul celui dintâi. Celălalt - marcat de timp. Întâmplarea a făcut ca cei doi actori, aparținând, practic, aceleiași generații, să vină la Karlovy Vary aducând cu ei și imaginea prețului diferit plătit celebrității.

Voi începe cu Ethan Hawke, însoțit doar de sentimentul unei întâlniri așteptate în liniște. Nu același lucru se poate spune despre Johnny Depp. De aproape două luni, de când Festivalul de la San Sebastian și, apoi, la mică distanță, cel de aici au anunțat decizia de a-l onora, presa occidentală a găzduit numeroase proteste semnate de cei și, mai ales, de cele care socotesc inadecvat acest omagiu adus unei persoane aflate în centrul unui scandal.

Ethan Hawke la sosire Foto:Servis Festival Karlovy Vary

Este vorba de acuzația de violență domestică lansată de fosta soție a actorului, Amber Head în noiembrie anul trecut. Având împotriva sa doar chemarea în instanța UK Court, unde nu s-a prezentat, și agresivitatea mediatică, iar de partea sa inexistența vreunei condamnări (alegațiile învinovățirii au fost considerate "în esență adevărate") cazul Depp este folosit astăzi, în condițiile unei reașezări a lumii cinematografice, drept motiv al unei urgente revizuiri, printre altele, și a legității acordării onorurilor.

Încă o temă se aliniază sub stindardul numit"la ordinea zilei", alături de invocata paritate de gen, de rasă, culoare etc. Sunt voci atinse de sociologismul vulgar ușor de recunoscut atunci când întâlnim întrebarea: "Oare actorul milionar nu a avut tot ceea ce poate avea un om în această lume pentru a mai fi și multionorat"? Karel Och, directorul artistic al festivalului de la Karlovy Vary a declarat că atâta timp cât există prezumția de nevinovăție aceasta trebuie respectată.

Johnny Depp aplaudat de toate vârstele Foto: Servis festival Karlovy Vary

Dacă te angajezi în discuții fără să ții seama de ea, ajungem prea departe, într-un punct care nu are nimic în comun cu rațiunile pentru care invităm pe cineva - a continuat Karel Och. Suntem fericiți să avem în festival un star de asemenea dimensiuni uriașe, este un om de cinema și dorim să-l susținem în munca sa.

Adevărată imagine-simbol a cinematografului american, Johnny Depp va prefața două dintre filmele sale recente: Crock of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan de Julien Temple, al cărui producător este și Minamata de Andrew Levitas, în care îl întâlnim în dubla calitate de actor și producător".

Tratativele pentru a-l avea pe Depp ca oaspete de onoare care să asiste și să prezinte filmele sale durează nu mai puțin de 16 ani, cifră care vorbește de la sine despre dificultatea de a atinge o asemenea țintă. Aclamată de fani, de tinerimea de la Karlovy Vary înghesuită în spațiul din preajma covorului roșu ce ducea către sala Grand Hall de la Centrul Thermal, prezența actorului american a stârnit unele controverse și printre cineaștii aflați la festival.

Producătoarea lituaniană Maria Razgute (filmul Runner) se îndoiește de buna alegere a momentului: "Dacă ar fi să aleg, cred că nu acum și-ar fi avut locul acest omagiu. Evident, nu cred că festivalul și-a dorit să celebreze violența domestică ci un actor, un mare actor".

Miroslav Mogorovich, producătorul filmului As Far as I Can Walk se întreabă dacă protestele de acest fel sunt reale sau doar exploatate de media: "Cunoaștem circul din industria filmului, confuzia voită dintre viața personală și viața artistică". Cât despre marele și controversatul omagiat, acesta a preferat să vorbească despre experiența la cele două filme și să mulțumească publicului pentru că, spunea el, "Dacă avem de lucru aceasta se datorează dv". Filmul Minamata, despre dezastrele poluării industriale din Japonia anilor 70 (vărsarea resturilor plastice toxice în ocean) care a dus la nașterea unor copii cu severe malformații a fost un binevenit prilej de a pune în discuție teme care ne dor pe toți.

Johnny Depp, regizorul Julian Temple și actrița Victoria Clarke Foto: Servis Festival Karlovy Vary

"Cred că subiectul este mai relevant astăzi decât oricând - a mărturisit Depp la întâlnirea cu publicul. Am fost bucuros când mi s-a propus un astfel de scenariu. Sper să vă placă tot atât de mult cât mi-a plăcut mie și, mai ales, să vă dea de gândit tuturor".

Aproape de nerecunoscut în rolul fotoreporterului W. Eugene Smith, cu un chip îmbătrânit, cu barbă, purtând urmele unei tristeți a oboselii, actorul a alungat fantoma scandalului. Mulți critici americani consideră rolul său ca fiind cel mai bun din ultimii ani.

Cât despre celălalt film, documentarul Crock of Gold:A Few Rounds with Shane MacGowan despre legendarul artist punk este lesne de înțeles angajamentul lui Johnny Depp, cunoscut și pentru pasiunile sale muzicale, de a-l produce: "Shane MacGowan este unul dintre eroii mei, muzician și poet care va fi citit sute de ani de acum încolo... Este un tip destul de imprevizibil.

Ne-am întâlnit în studioul lui, ținea chitara într-o mână și o bere în celalată. Nu mi-am dat seama dacă avea de gând să-mi spună hello sau să arunce cu berea în mine". Nu știu dacă actorul îi va duce cadou niște bere cehă, se pare că îi place. Un altfel de dar va fi sigur: un filmuleț video de la întâlnirea cu publicul.