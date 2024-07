Kamala Harris, principala alegere pentru a-l înlocui pe Joe Biden dacă acesta se retrage /surse Reuters

Prestarea șovăielnică, uneori incoerentă și larg criticată a lui Biden în prima dezbatere împotriva rivalului republican Donald Trump de săptămâna trecută a declanșat un val de panică în cadrul Partidului Democrat din cauza îngrijorărilor că nu ar putea fi apt să servească un al doilea mandat și a determinat apeluri pentru demisia principalilor săi consilieri.

Unii democrați influenți au propus alternative la Biden în afară de Harris, inclusiv membri populari ai cabinetului și guvernatori democrați precum Gavin Newsom din California, Gretchen Whitmer din Michigan și Josh Shapiro din Pennsylvania. Însă încercarea de a o evita pe Harris este o gândire iluzorie și ar fi aproape imposibilă, au spus aceste surse, care nu au dorit să fie numite.

Dacă ar fi nominalizată drept candidatul partidului, Harris, în vârstă de 59 de ani, ar prelua fondurile strânse de campania Biden și ar moșteni infrastructura campaniei, au spus sursele. De asemenea, are cea mai mare recunoaștere a numelui dintre toate alternativele și cele mai bune rezultate în sondaje dintre democrații care ar putea fi luați în considerare serios ca și candidați, au spus sursele.

Într-un sondaj Reuters/Ipsos publicat marți, Harris era cu un punct procentual în urma lui Trump, cu 42% la 43%, o diferență care se încadra în marja de eroare de 3,5 puncte procentuale a sondajului, un rezultat statistic la fel de puternic ca al lui Biden.

În plus, ea a fost deja verificată pentru o funcție națională și a supraviețuit unei examinări intense din partea republicanilor, au spus ei. De asemenea, reprezentantul american Jim Clyburn, omul cheie pentru victoria lui Biden din 2020, a declarat pentru MSNBC că ar susține-o pe Harris să fie candidatul democrat dacă Biden se retrage.

„Este aproape imposibil să câștigi nominalizarea în fața vicepreședintelui”, a spus Michael Trujillo, un strateg democrat din California care a lucrat pentru campania lui Hillary Clinton în 2008 și 2016.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a declarat marți că Biden a avut doar o „noapte proastă” la dezbatere și va continua să își prezinte argumentele pentru realegere către poporul american. "Vicepreședintele Harris așteaptă cu nerăbdare să servească un al doilea mandat alături de președintele Joe Biden”, se arată într-o declarație din partea biroului său.

Campania lui Biden a acumulat 3.894 de delegați după primarele statale, rămânând doar câteva zeci de delegați „neangajați” în așteptare. Aceștia sunt așteptați să-l nominalizeze oficial pe Biden mai târziu în această lună într-o întâlnire virtuală, înainte de convenția de nominalizare a democraților din august. "Toți delegații nu sunt doar delegați ai lui Joe Biden, sunt delegați ai Kamalei Harris”, a spus Trujillo, adăugând că "va avea o delegație considerabilă și sprijin în toate cele 50 de state din prima zi”.

Donna Brazile, fostul președinte interimar al Comitetului Național Democrat, care are un rol cheie în comitetul convenției democratice din acest an, a declarat că persoana care poate prelua imediat, dacă Biden decide să nu candideze, este Harris. "Oamenii pot avea visuri despre un alt super-erou, dar există un proces și ultima dată când am verificat un bilet Biden-Harris, ea este numărul doi pe bilet”, a spus Brazile, adăugând că Biden rămâne candidatul partidului democrat și „nu pleacă nicăieri.”

Ocolirea primei vicepreședinte de culoare și femeie pentru un alt candidat ar duce la o reacție negativă din partea alegătorilor de culoare și femei, care sunt esențiali pentru orice victorie, au spus mai mulți strategi democrați.

Totuși, Harris a fost evitată în multe speculații de după dezbatere, deoarece unii democrați influenți au puțină încredere că ea îl poate învinge pe Trump, au spus patru dintre surse.

Statele Unite nu au ales niciodată o femeie președinte și Harris și-a petrecut o mare parte din timpul ei ca vicepreședinte străduindu-se să se distingă într-un rol care, prin definiție, este unul de susținere. Până anul trecut, mulți din Casa Albă și din campania lui Biden erau preocupați în privat că ea reprezenta o problemă pentru campanie.

De atunci, Harris a reușit să își găsească ritmul pe problema drepturilor la avort, dar sondajele sale nu s-au îmbunătățit semnificativ. Rating-urile de aprobare ale lui Harris se situează sub 40%, dar conform sondajelor recente subliniate de campania Biden, ea și președintele au șanse similare de a-l învinge pe Trump. De asemenea, vicepreședintele a fost constant ținta atacurilor din partea republicanilor și a presei conservatoare, atacuri pe care mulți aliați le consideră sexiste și rasiste.

Cu toate acestea, campania de realegere a președintelui își menține poziția, încurajată de o performanță mai puternică a lui Biden în timpul unui discurs pregătit din Carolina de Nord, chiar dacă apelurile pentru ca el să se retragă cresc.

Stephanie Cutter, director adjunct al campaniei fostului președinte Barack Obama, a cărei firmă are contract pentru a produce convenția națională democrată din august, a declarat „Președintele Biden este candidatul și va rămâne candidatul. Pentru cei care vor o luptă între membrii partidului, aveți grijă ce vă doriți, deoarece aceasta ar asigura o victorie a lui Trump,” a spus ea într-o declarație.

