Kamala Harris, pe coperta Vogue în plină campanie prezidențială /foto

Vicepreședinta SUA și candidata Partidului Democrat, Kamala Harris, este prezentată în ediția recentă a revistei Vogue, fiind descrisă drept „candidata epocii noastre”. Fotografia realizată de Annie Leibovitz o înfățișează într-un costum sobru, într-un ton de profesionalism discret. Anna Wintour, redactorul-șef Vogue, nu și-a ascuns simpatia pentru Harris, iar acest număr special o portretizează ca o figură a modernității politice, potrivit AFP.

Kamala Harris on the cover of Vogue.



