Justin Trudeau, premierul Canadei, atacat cu pietre. Un bărbat a fost pus sub acuzare

Un manifestant în vârstă de 25 de ani a fost arestat şi pus sub acuzare sâmbătă pentru că a aruncat cu pietriş asupra prim-ministrului canadian, Justin Trudeau, la începutul acestei săptămâni în cursul unei deplasări electorale, a anunţat poliţia, notează AFP.

Originar din provincia Ontario, bărbatul a fost inculpat de 'violenţă cu arme' şi va fi judecat la 6 octombrie, a precizat poliţia regională într-un comunicat.

Premierul, care nu a fost rănit de pietriş, a denunţat ulterior aceste 'haite' de manifestanţi care nu ezită să atace şi medicii şi asistentele. Toţi liderii de partid în campanie pentru aceste alegeri anticipate au denunţat după acest incident violenţa manifestanţilor îndreptată împotriva lui Justin Trudeau.

De câteva zile, prim-ministrul canadian nu mai poate ieşi fără să fie urmat de o mulţime de opozanţi care protestează zgomotos împotriva măsurilor sanitare. Un alt manifestant a fost arestat vineri pentru că a proferat ameninţări cu moartea împotriva premierului în cursul altei vizite electorale.

Canadienii sunt chemaţi la urne la 20 septembrie pentru alegeri legislative anticipate la mai puţin de doi ani de la ultimul scrutin. Liberalul Justin Trudeau, care candidează pentru un al treilea mandat, este aproape la egalitate în sondaje cu principalul său rival, conservatorul Erin O'Toole, potrivit Agerpres.

Justin Trudeau is so hated by Canadians that people are risking jail time to throw rocks at him.



Pro-tip: Do not throw stones at Prime Ministerspic.twitter.com/xOpH7V3wJz