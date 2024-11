Județul care va arăta ca-n Europa, cu drumuri cu patru benzi: Vom fi la o oră de București. ”Mai mult decât atât nu știu ce ne-am putea dori”

Radu Popa, candidatul PSD Dâmbovița pentru un nou mandat de deputat, a vorbit despre mai multe subiecte, printre care îndeplinirea unor proiecte capitale de infrastructură rutieră, dar și SMR (Small modular reactors) - Proiectul Reactoarelor Modulare Mici-SMR de la Doicești, județul Dâmbovița, în cadrul emisiunii DC Votez.

Proiectul Reactoarelor Modulare Mici-SMR de la Doicești

”Dâmbovița ar urma să fie pusă și pe harta nucleară a țării”, a deschis subiectul Bogdan Chirieac.

”400 de megawați ar trebuie să avem de acolo, cât două treimi de la un reactor de la Cernavodă. Practic, ar fi a doua centrală realizată după anii 1990, după cea de la Brazi, făcută de Petrom, în urmă cu foarte mulți ani. Sperăm să aducem la maturitate acest proiect, însă lucrurile merg în stil românesc, precum toate lucrurile mari, adică puțin mai greu. Însă eu am încredere că partea americană, cu care m-am întâlnit acum 2 ani, când au început discuțiile, era foarte hotărâtă să ducă la bun sfârșit acest proiect. Chiar dacă Nuclearelectrica merge mai încetișor, așa mai românește, sunt convins că americanii vor duce la bun sfârșit acest proiect”, a zis Radu Popa.

”De altfel, județul Dâmbovița este foarte atractiv pentru investiții în acest moment. Ați reușit acest lucru și cu președintele Corneliu Ștefan”, a spus Bogdan Chirieac.

”Avem cel mai bun președinte de Consiliu Județean din România”, a spus Radu Popa.

”Așa mi se pare și mie. S-a văzut și la rezultatul la vot. Sunteți numărul 1 pe țară pentru PSD”, a spus Bogdan Chirieac.

”Da, este expresia unui efort foarte mare pe care l-am făcut până acum”, a punctat Radu Popa.

”Am văzut o colaborare foarte bună între parlamentarii de la București cu echipa locală de la Târgoviște. Nici distanța nu este așa de mare, deși durata București - Târgoviște este două ore”, a spus Bogdan Chirieac.

”Județul Dâmbovița va arăta ca un județ european”

”Va fi mai puțin. Ieri, Guvernul Marcel Ciolacu a aprobat autorizația de începere a lucrărilor la lărgirea drumului Bâldana - Târgoviște, Târgoviște - Sinaia și Bâldana - Titu. Mult așteptata începere a lucrărilor va avea loc, începe și expropierea terenurilor care sunt traversate de drum. Din punctul meu de vedere, cu începerea și finlizarea acestor 4 benzi, cu centurile ocolitoare ale orașelor mari, respectiv Pucioasa, Găești, Târgoviște, Fieni, tot județul Dâmbovița va arăta ca un județ european. Sigur că nu se va întâmpla asta mâine, dar sunt convins că la sfârșitul acestui mandat, adică în 2028, tot județul Dâmbovița va arăta ca o comunitate europeană, din toate punctele de vedere. Gândiți-vă că vom fi la o oră de București, la o oră de autostradă. Mai mult decât atât nu știu ce ne-am putea dori, din punct de vedere rutier. Mobilitatea urbană aduce mai ușor, în mod normal, investitorii către comunitate”, a spus Radu Popa.

”Stați să vedem că asta e o informație bună. București - Târgoviște se lărgește la 4 benzi?”, a zis Bogdan Chirieac.

”București - Târgoviște este deja jumătate lărgit până la Bâldana. De la Bâldana la Târgoviște, 40 și ceva de kilometri, nu sunt încă lărgiți. Despre aceștia discutăm, de la Bâldana la Târgoviște. Jumătatea distanței de la București la Târgoviște este această comunitate Bâldana. În stânga este drumul Bâldana - Titu, unde se merge către laboratoarele tehnologice Renault de la Titu. Vor avea în continuare 4 benzi pentru ca cei de la Renault să ajungă mult mai repede”, a zis Radu Popa.

”Știți că această promisiune era făcută încă din anii 2000. Renault a făcut singurul centru de tehnologie, cu 1000 de ingineri acolo, în afara Franței. Și promisiunea Guvernului era că vor lărgi drumul la 4 benzi ca să ajungă inginerii de la București la Titu”, a spus Bogdan Chirieac.

Ironia sorții

”Ca o ironie, poate o ironie a sorții. Guvernul Ponta a promis această lărgire și acum deputatul de Dâmbovița Ponta va fi cel care va reuși să își împlinească promisiunea”, a menționat Radu Popa.

”Dar Bâldana - Titu s-a lărgit, au început lucrările?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

”Au început de vreo 6 luni, foarte serios. Sunt acolo excavatoare, buldozere. Se fac lucrările tehnice de acolo. Dar este foarte important drumul acesta de la Bâldana la Târgoviște și până la Sinaia. Va fi drumul care leagă București de Sinaia. Se deschide încă o rută. Și tot ceea ce înseamnă cetățean cu venit peste mediu din nordul Bucureștiului va căuta un loc mai liniștit, ducându-se către munte, către Sinaia, mult mai ușor prin această parte de țară”, a spus Radu Popa.

Proiect uriaș de 1 miliard de euro

”Este un avantaj din toate punctele de vedere. Aveți investiții incredibile și urmează alte în Dâmbovița. Înțeleg că urmează un proiect uriaș de aproape 1 miliard de euro la Dragomirești. Dumneavoastră aveți fabricile de armament, făcut de pe vremrea lui Ceaușescu, lăsate în paragină, și care acum sunt readuse la viață, grație investitorilor străini”, a zis Bogdan Chirieac.

”Puteți verifica ce vă spun acum. Am primit în audiențe oameni și companii foarte serioase, care au zis că venim să investim în Dâmbovița pentru că primim hârtiile în 24 de ore”, a menționat Radu Popa.

”Așa este. În 24 de ore, 3 zile, în maximum 7 zile se emit autorizațiile”, a subliniat Bogdan Chirieac.

”Nimeni nu trebuie să sune, să caute funcționarul sau să ducă o șpăguță, o pungă de cafea, nimic!”, a spus Radu Popa.

”Și lucrările la lărgirea București - Târgoviște s-au amânat 6 luni!”, a zis Bogdan Chirieac.

”Eu sper ca domnul Drulă să nu mai ajungă niciodată în situația în care să mai ia decizii!”

”Din cauza faptului că funcționarii din Ministerul Transporturilor sunt așa cum îi știm, adică de 30 de ani ei sunt stat în stat, ca și la Ministerul Energiei și alte ministere mari. Ei sunt stat în stat! Și cu toate eforturile făcute de Ionuț Săvoiu, secretarul de stat pe care Dâmbovița l-a trimis în Ministerul Transporturilor, care s-a luptat și se luptă ca un leu, nu am reușit mai repede! Dar acum am reușit și, iată, de săptămâna viitoare vor începe lucrările. Pentru mine este un vis împlinit. În 2020 le-am promis dâmbovițenilor că vom face acest drum. L-am făcut puțin mai greu decât m-am așteptat. Într-un caz ne-a anulat drumul domnul Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor, care avea o idee să îl punem drumul, prin spatele localității Răcari, ce traversează acest segment de drum. Putem să avem 1000 de idei, însă toată această birocrație fusese deja aprobată până să vină domnul Drulă. Dânsul a zis că o luăm de la zero, nu l-a interesat că a fost aprobată. Eu sper ca domnul Drulă să nu mai ajungă niciodată în situația în care să mai ia decizii!”, a mai spus Radu Popa, la DC News.

