Jaafar Jackson, nepot al megastarului Michael Jackson, va juca rolul principal în filmul biografic dedicat starului muzicii pop

Conform site-ului publicaţiei americane The Hollywood Reporter, studioul Lionsgate se află în spatele acestui proiect cinematografic, intitulat "Michael", care va fi regizat de Antoine Fuqua, un cineast cunoscut pentru numeroase producţii de mare succes, precum "Training Day" şi "The Equalizer".



Graham King, devenit un specialist în producţii biografice după filmul premiat cu Oscar "Bohemian Rhapsody" (despre trupa Queen - n.red.), va produce acest proiect cinematografic, alături de cei doi executori ai testamentului cântăreţului Michael Jackson, John Branca şi John McClain.



John Logan, scenaristul filmelor "Gladiator" şi "The Aviator" a scris scenariul acestui proiect biografic.



Michael Jackson, care a câştigat 13 premii Grammy şi a evoluat de la statutul de copil-minune în trupa Jackson 5 până a devenit cel mai mare star pop din lume, a murit în 2009 la vârsta de 50 de ani.



Potrivit companiei Lionsgate, filmul "Michael" va aborda toate aspectele din viaţa megastarului, însă deocamdată nu este clar dacă pelicula va include multe dintre controversele în care a fost implicat starul pop, ţinând cont că proiectul este realizat în colaborare cu executorii testamentari ai averii sale, care l-au apărat pe celebrul artist împotriva acuzaţiilor de abuzuri sexuale comise asupra minorilor. Acele acuzaţii au revenit în atenţia opiniei publice după ce HBO a difuzat în anul 2019 documentarul "Leaving Neverland".



"Jaafar îl personifică pe fiul meu. E minunat să îl văd că duce mai departe moştenirea familiei Jackson de artişti şi interpreţi", a declarat Katherine Jackson, mama cântăreţului Michael Jackson. Jaafar Jackson, fiul unuia dintre fraţii mai mari ai megastarului, Jermaine Jackson, este la rândul său un artist în devenire şi şi-a lansat single-ul de debut, "Got Me Singing", în 2019.



Filmările de la pelicula biografică "Michael" vor avea loc în 2023, notează Agerpres.

