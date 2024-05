Iustin Cazacu, moment excepțional în semifinala Românii au Talent. Bobonete: E clar că ești un fenomen / video

Excepționalul mod în care micul concurent a abordat jocul de șah a stârnit admirația juraților. Copilul a prezentat un număr memorabil în semifinala de astăzi, 24 mai 2024, în care a jucat împotriva surorii sale fără să privească tabla de șah. El a stat cu spatele la aceasta reușind să o vizualizeze în minte.

„Am învățat să joc șah de la bunicul meu când aveam 4 ani și jumătate. Acum 3 ani am fost campion mondial la vârsta mea și după un an am ajuns campionul Uniunii Europene la 1-8 ani. Eu cred că nu poate oricine să joace șah cum joc eu pentru că trebuie să înveți foarte mult și să ai și talent. Îți trebuie foarte mult calcul și să știi și strategie. Te ajută la școală, mai ales la matematică, și te ajută să înveți mai bine și să memorezi mai multe.”, a spus micuțul concurent.

Dragoș Bucur l-a descris ca fiind: „concurentul perfect pentru un sezon fenomenal.”

Reacția juriului

Jurații au apreciat momentul lui Iustin Cazacu. Mihai Bobonete a subliniat că abilitatea concurentului de a juca cu spatele la tablă și de a anticipa mișcările viitoare este remarcabilă, considerându-l un fenomen în domeniu.

„Nu te-am mai văzut la fel de relaxat ca la audiții. Te-a ținut și sora ta puțin în tensiune. A mutat cum nu te așteptai. Până în finală parcă văd că te bate. Ai ceva aparte. Să stai cu spatele la tabla de șah, să vezi toate mișcările în viitor, e clar că ești un fenomen și încă o dată ne-ai demonstrat asta.”, a spus Mihai Bobonete.

„Eu nu mă pricep la șah, dar tocmai pentru că nu mă pricep și știu oameni care joacă șah și spun cât e de complicat, cât de atent trebuie să fii, tocmai de asta de apreciez, mai ales că ai stat cu spatele, trebuie să memorezi tot. Ești extraordinar și mă bucur că ești în semifinală!”, a spus Andra.

