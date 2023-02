Istvan Kovacs, delegat la Liverpool - Real Madrid, în Liga Campionilor

Românul Istvan Kovacs va arbitra meciul Liverpool - Real Madrid, care va avea loc marţi, pe Anfield, în turul optimilor de finală ale Ligii Campionilor, a anunţat UEFA, citată de agenţia EFE.



Istvan Kovacs este arbitru internaţional din anul 2010. Arbitrii asistenţi vor fi tot români, Vasile Florin Marinescu şi Ovidiu Artene, la fel ca al patrulea arbitru, Horaţiu Feşnic. Italienii Massimiliano Irrati şi Marco Guida vor fi responsabili cu VAR.



Kovacs a condus şi în stagiunea trecută un meci al lui Real Madrid, semifinala tur cu Manchester City, câştigată cu 4-3 de gazde, pe 26 aprilie 2022.



În actualul sezon al celei mai importante competiţii europene intercluburi, Kovacs a oficiat la meciurile Dinamo Zagreb - Chelsea (1-0), FC Bruges - Atletico Madrid (2-0) şi Bayer Leverkusen - FC Porto (0-3).



Real Madrid şi Liverpool au fost adversare în finala ediţiei trecute a Ligii Campionilor, câştigată cu 1-0 de echipa spaniolă, scrie Agerpres.

Ce a spus arbitrul după Cupa Mondială

"Pot spune că a fost o experienţă extraordinară, mă bucur că am putut să particip la acest eveniment, care este cel mai important eveniment sportiv din lume. Mă simt mândru şi am venit acasă cu foarte multe lucruri pozitive. După ce am ajuns acolo, m-am pregătit exemplar, ca şi ceilalţi arbitri care am fost selectaţi să participăm la Cupa Mondială. A fost decizia comisiei de arbitri FIFA pe care noi am respectat-o. Practic, pentru noi, faptul că am putut să participăm a fost o onoare şi drept dovadă că au fost mulţumiţi de pregătirea noastră am fost delegaţi eu şi cei ceilalţi colegi ai mei la opt partide în calitate de arbitru de rezervă. Am căpătat experienţă, ceea ce o să ne ajute pentru turneele viitoare", a afirmat Kovacs într-un interviu pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal.



Întrebat dacă este dezamăgit că nu a fost desemnat să conducă nicio partidă din postura de arbitru central, Kovacs a spus: "Oricine îşi doreşte să arbitreze la centru, dar, repet, cu aceste opt meciuri ca rezervă, poate am câştigat mai mult decât cu un singur meci la centru".

