Irineu Darău: Nu îl susțin nici pe Barna, nici pe Cioloș. Nu mai au credibilitate. Alegerile în USR au fost organizate anti-democratic

Decriptarea și numărarea voturilor fără un registru electoral corect sunt anti-democratice, a anunțat Darău într-un comunicat. Au lipsit complet, pe parcursul scrutinului, observatorii și răspunsurile la orice solicitare, iar accesul la membri și la informații a fost profund dezechilibrat. Ținând cont că nici Cioloș, nici Barna nu a apărat asumat și până la capăt echitatea campaniei și integritatea votului, Irineu Darău nu va susține niciun candidat în eventualul tur 2.

Democrația în USR-PLUS, la cote extraordinar de joase

„Suntem într-un moment în care democrația din USRPLUS, ca și cea din România, sunt în continuare la cote deranjant de joase. În partid s-a văzut asta de la început, când conducerea actuală s-a arătat mai întâi vag surprinsă, iar apoi din ce în ce mai iritată de candidatura mea. Accesul la membri și la informații a fost profund dezechilibrat, ca și cum totul era pregătit doar pentru doi candidați, iar al treilea încurca niște socoteli. În timp ce procesul democratic intern a fost atacat cu crosa de golf de un candidat, celălalt și-a văzut liniștit doar de jocul și de scorul lui. Voi apela la toate mijloacele, procedurale și legale, pentru a clarifica, contesta și corecta procesul de vot. Sunt documentate deja prea multe situații punctuale și sistemice care dovedesc un proces eronat de vot, girate de tăcerea continuă a Biroului Național, Secretariatului General și Comisiei Electorale față de toate notificările oficiale trimise de mine și de mulți alții. Chiar și astăzi, în ultimele minute de vot, procesul putea fi corectat. Însă, odată ce s-a trecut de decriptarea voturilor și calcularea rezultatului, s-au decriptat și intențiile reale ale responsabililor de bunul mers al campaniei. Dan Barna și Dacian Cioloș au fost în deplină cunoștință de cauză privind toate problemele, dar nu au acționat”, a declarat Irineu Darău, Senator de Brașov.

Senatorul de Brașov, Irineu Darău, susține că alegerile interne USRPLUS, derulate cu liste eronate de vot, ar fi putut fi corectate foarte simplu pe parcurs, înainte de decriptarea și numărarea voturilor. Trecerea la calcularea rezultatului înainte de corecturi în registrul electoral arată reflexele nedemocratice ale conducerii actuale, respectiv disprețul pentru fundamentul democrației: votul liber în condiții echitabile.

Principiile nu se negociază

Irineu Darău a mulțumit echipei Împreună USR PLUS - Curaj pentru România și a transmis sprijinul său ferm pentru membrii platforme. Această echipă a fost singura care și-a asumat să scrie membrilor despre neregularitățile mari ale procesului de votare și să solicite întregului Birou Național corectarea registrului electoral înainte de finalul turului I, spune Darău.

„Vreau să transmit mulțumiri pentru toți cei care mi-au acordat încrederea lor, prin votul pe care mi l-au dat. Fiecare om în parte care a aderat la candidatura mea manifest arată că semnalul de alarmă pe care îl trag s-a auzit foarte clar. De asemenea, tot acest sprijin reprezintă o speranță că partidul nostru încă nu a fost complet acaparat. Am primit mesajele colegilor, le-am auzit vocea și voi continua lupta de contestare a încălcărilor repetate ale principiilor și valorilor care ne-au adus împreună - mai ales acum, când am sprijin și este cert că nu sunt singurul care gândește așa. Iar dacă alegerile ajung în turul doi, niciunul dintre candidați nu are susținerea mea. Principiile nu se negociază niciodată, nici măcar în funcție de rezultatul electoral - din păcate fix acest lucru l-au făcut cei doi lideri, gândindu-se la șansele proprii mai mult decât la apărarea democrației și integrității votului. În schimb, indiferent de rezultatul scrutinului, eu rămân la dispoziția membrilor pentru a le apăra drepturile, respectiv pentru a fi notificat despre încălcarea regulilor și principiilor. Am dovedit că pot fi un avertizor de integritate onest și eficient și voi continua această luptă.”, adaugă Irineu Darău.

Dan Barna și Dacian Cioloș nu mai au credibilitate

La imediatul Congres, Irineu Darău va avansa și susține un set clar de soluții, ce includ: sistem de vot proporțional la toate nivelurile; super-majoritatea necesară pentru aplicarea de sancțiuni, pentru împiedicarea sancțiunilor discreționare date de birouri sau comisii prin majorități fragile limitarea cumulului de funcții.

„Pentru succesul partidului, contează valorile care ne-au unit și mobilizat, dar și aplicarea lor cu bună credință. USRPLUS trebuie reformat, dar candidații Dan Barna și Dacian Cioloș, conducătorii Dan Barna și Dacian Cioloș și chiar și simplii membri de partid Dan Barna și Dacian Cioloș nu mai au credibilitate. Prin acest proces viciat de vot ne-au lipit o ștampilă pe care va trebui să muncim din greu pentru a o putea șterge din ochii noștri și ai românilor. Iar toate acestea s-au întâmplat deși soluția tehnică era simplă și accesibilă până în ultimul moment - eliminarea buletinelor ilegitime înainte de decriptarea și calcularea rezultatului final al primului tur de scrutin. Din păcate, voința a cedat în fața interesului electoral.”, adaugă senatorul USRPLUS.

Irineu Darău este Senator de Brașov și a crescut în Țara Făgărașului. Fost olimpic la informatică și istorie, absolvent de licență și master în informatică la Universitatea din București, Irineu are 15 ani de experiență internațională în IT și antreprenoriat, dintre care 10 ani în Franța. A urmat, de asemenea, cursuri la Centre international de formation européenne din Nisa. A fost implicat în mai multe proiecte civice, dintre care cele mai importante sunt cele legate de Fundația Academia Civică, de Centrul pentru Investigarea Crimelor Comunismului în România și de Memorialul Sighet. După anii petrecuți în străinătate, s-a întors acasă, hotărât să participe la schimbarea în bine a României. A construit și extins USR în Țara Făgărașului, iar timp de mai bine de 2 ani a condus filiala județeană USR Brașov - una dintre cele mai de performante filiale din țară. Irineu Darău vorbește fluent franceză și engleză.