Irina-Margareta Nistor, analiza Premiilor Oscar 2023. Ediție specială „Întâlnire cu Arta”

Săptămâna aceasta, Irina-Margareta Nistor, comentator de film, vine în platoul Spectacola și DC News pentru a face analiza Premiilor Oscar 2023. Cine pleacă acasă cu marele trofeu?

„Sunt 10 nominalizări la cel mai bun film. Chestia asta se întâmplă de câțiva ani, de altfel, dintr-un an în care un conațional de-al nostru a schimbat regulile, pentru că erau cam cinci în momentul în care a fost inclus Cristian Mungiu, care și votează la Oscaruri, pentru că votează mulți din industrie, foarte mulți din industria americană, dar și câteva excepții. Deci sunt 10, pe vremuri erau cinci, asta vreau să spun, și cred că asta contează foarte mult, pentru că sunt extrem de diferite. Pe de altă parte, cred că e foarte greu să alegi când sunt atât de diferite”, spune Irina-Margareta Nistor.

Cele 10 filme nominalizate la categoria „Cel mai bun film”: All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness, Women Talking.

De asemenea, Irina-Margareta Nistor va trece în revistă și cele mai recente reușite a cinematografiei românești, analizând, în stilul caracteristic, ultimele producții autohtone. Ce părere are renumitul comentator de film despre Teambuilding, Ramon, Taximetriști, Nunți, botezuri și înmormântări, The Perfect Escape, Romina VTM, Spy/Master, dar și alte filme românești care fac senzație în cinematografe, dar și pe serviciile de streaming.

