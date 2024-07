Ipoteza pe care nu a luat-o nimeni în calcul în cazul profesorului universitar îmbrăcat în fustă. Vâlcu: Ce a lipsit / video

Alfred Bulai este de părere că, potrivit legii și codului de etică al Universității, acesta nu poate fi discriminat, iar instituția nu poate acționa împotriva sa. El a mai spus că reacțiile comunității pot fi atât pozitive, cât și negative, dar nu au un impact semnificativ în fața regulamentului și legii. Alfred Bulai a subliniat că, deși un astfel de comportament poate fi privit diferit în diverse medii, este important să acceptăm regulile societății în care trăim.

„Apropo de profesorul de la universitate care s-a îmbrăcat în fustă, e transgender – asta este clar – problema e că în lege zice că Universitatea are cod de etică în care spune că nu are voie să discrimineze nicio formă. Prin urmare, nu prea au cum să facă altceva decât să spună: Asta e opțiunea omului, poate să nu placă. Adică poate să existe o reacție a comunității, care poate să fie o reacție negativă sau pozitivă, dar dacă există un regulament și o lege, reacția lor nu are prea mare valoare.

Înțeleg că oricum sunt și mulți studenți care au admirat. Cu alte cuvinte, sigur că există o polaritate în societate. E clar că sunt oameni care au o părere extrem de proastă față de un asemenea personaj. Gândește-te că ar fi la o școală generală la Titu sau într-un spațiu unde s-ar putea ca oamenii să se uite chiorâș. Însă asta este lumea în care trăim. Poate să placă sau nu. Nici nu cred că e vorba despre a spune că e bine sau rău. Eu am propriile mele opinii... Contează mai puțin, că trăiești într-o lume și accepți niște reguli ale lumii respective.”, a spus Alfred Bulai.

Val Vâlcu: Dacă e un experiment social?

Val Vâlcu a exprimat mai multe puncte de vedere referitoare la profesorul care a apărut îmbrăcat în fustă. El susține că profesorul ar fi trebuit să facă o declarație clară, asemănătoare celor din Statele Unite, unde astfel de dezvăluiri personale erau însoțite de declarații publice. Val Vâlcu a sugerat că ar putea fi vorba și despre un experiment social, menționând că profesorul ar fi putut testa reacțiile presei și ale publicului.

„Strict pe treaba asta cu fusta am următoarele probleme...

Dacă e un mesaj politic, o afirmație, un protest, el ar fi trebuit să fie urmat de un statement. În Statele Unite erau la modă disclosure-urile (n.r. dezvăluirile), adică apărea câte unul în statele emancipate, în statele progresiste – California, New York – și spunea: „Domne, recunosc... M-am ascuns toată viață, dar nu mai pot suporta. Mă dădeam bărbat, dar sunt o ființă sensibilă. Eram marele cuceritor, dar, de fapt, sunt gay”. Veneau și mărturiseau.

Unul a câștigat alegeri, într-un district în California, pe chestia asta. După care a fost dat în vileag că, de fapt, el este straight (n.r. heterosexual) și doar s-a folosit de ce era atunci, prigoana împotriva minorităților, mințind că ar fi făcut parte dintr-o minoritate.

În cazul nostru, dacă e un experiment social? Profesorul este un cercetător, a efectuat un experiment, a pus în lumină cum se comportă presa, de exemplu, care n-a verificat. Odată apărută poza, era ca atunci când au cântărit atomul sau au măsurat diametrul Pământului. Era dovada clară, nu mai trebuia nimic.”, a spus Val Vâlcu.

Nu a urmat o declarație...

Alfred Bulai a menționat un experiment similar făcut de niște studente la Sociologie care s-au îmbrăcat în haine arăbești și au observat reacțiile oamenilor din malluri. Val Vâlcu crede că profesorul ar putea să fi făcut un experiment deoarece nu a oferit o declarație clară despre motivele sale.

„Niște fete, studente la Sociologie, de la Universitate, au făcut un experiment. S-au îmbrăcat cu îmbrăcăminte arăbească și au mers prin malluri și alții au analizat reacțiile oamenilor față de ele. A fost un experiment. Deci, da poate să fie chiar un experiment.”, a spus Alfred Bulai.

„De ce cred că e un experiment? Pentru că nu a urmat un statement, o declarație: „Domnule, am făcut chestia asta pentru că...”. În timpul exploziei posturilor de televiziune, în anii 2000-2005, începuse să plouă cu televiziuni și toate anunțurile veneau așa: „E o emisiune care își propune să spargă tabuuri, să distrugă mituri”. Nu a urmat un astfel de anunț care să explice mesajul: „M-am ridicat să iau apărarea, să susțin...” Deci nu e ceva „politic”, în sensul de declarație politică.”, a spus Val Vâlcu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News