Ion Țiriac, internat într-un spital din Austria

Miliardarul român Ion Țiriac, în vârstă de 85 de ani, a fost internat într-un spital din Viena, capitala Austriei, din cauza unor probleme de sănătate. Potrivit as.ro, starea lui de sănătate nu este gravă, însă acesta a ales să plece din România pentru a beneficia de tratament medical specializat.

Țiriac urma să participe la un eveniment programat pentru miercuri, 9 octombrie, însă a fost nevoit să-și anuleze prezența din cauza afecțiunilor medicale. În ciuda absenței, apropiații și surse din anturajul omului de afaceri au confirmat că starea sa nu ridică motive de îngrijorare serioasă, dar acesta va rămâne sub supraveghere medicală pentru o perioadă.

Țiriac, internat și în perioada de pandemie

În trecut, Ion Țiriac a fost internat timp de opt zile într-o clinică din Germania, după ce a contractat virusul COVID-19. Miliardarul a povestit că a luat virusul în Statele Unite, fără să-și dea seama inițial că era infectat.

„Am avut COVID și am fost printre primii care l-au luat. L-am contractat în Statele Unite. Nu am știut că îl port. Fiul meu cel mare m-a adus imediat în Europa, iar medicii au decis să mă țină opt zile în spital. Nu știu de ce a fost necesar, dar nu am stat în România, ci în Germania. După aceea, m-am săturat de spital și am revenit acasă”, spunea Țiriac.

El a mai adăugat că, după externare, a petrecut aproape o lună pe un teren de vânătoare, departe de activitățile zilnice, preferând să rămână izolat. „În fiecare zi vânam de acolo, pentru că sătenii erau destul de înghesuiți cu carnea”, a povestit Ion Țiriac despre acea perioadă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News