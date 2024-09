Ion Iliescu, palmă progresiștilor! „Dacă în cursa la prezidențiale, un candidat întreabă așa ceva, e sinucidere curată”

VEZI ȘI: Iliescu, lecție ironică pentru prezidențiale: O fi fost asta rețeta mea pentru trei reușite la stânga în fotoliul de la Cotroceni?

Întrebat de Ionuț Vulpescu în cadrul podcastului Avangarda: „Ce ați răspunde azi la întrebarea care vi s-a adresat de profesorul Emil Constantinescu în campania din 1996: „credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu”?”

Ion Iliescu a spus: „Într-o dezbatere pentru cursa prezidențială, dacă astăzi un candidat își întreabă rivalul ce orientare religioasă are, e sinucidere curată. Criteriile progresiste ar spune că nu ai ce să cauți în intimitatea celuilalt. Dacă aș fi avut dezbaterea aceasta în 2024, câștigam doar lăsându-mi contracandidatul să adreseze această întrebare, fără să schițez un gest.

E simpatic cum noi am fost în 1996 mai progresiști decât sunt unii în 2024, nu? Noua generație caută, dar nu prea mai are unde să găsească, un Președinte care crede genuin că știința și religia trebuie să se afle într-un dialog. Așadar, ce aș răspunde astăzi la acea întrebare? Exact ce am răspuns și atunci, cu deplină sinceritate. Aș fi putut să îi spun dlui Emil Constantinescu un adevăr esențial: nu am făcut și nu voi face niciodată paradă de nimic. Scriptura însăși îți recomandă: când te vei ruga, intră în casa ta și în cămara ta.

Pe de altă parte, nu știu de ce, unii au sentimentul că dacă îl interpelează pe Dumnezeu au și dobândit împărăția cerului. Unele chestiuni trebuie să fie și să rămână intime: credința, iubirea, bucuriile de familie.

Ca Președinte al României, eu am respectat instituția Bisericii, și am avut un dialog egal nu doar cu Biserica Ortodoxă Română, ci cu toate cultele religioase, independent de numărul lor de adepți. Asta trebuie să facă un Președinte: să asigure libertatea de manifestare a credinței, independent de ce crede și simte el. Personal, relația mea cu Dumnezeu trece prin morală și rațiune. Am fost partizanul valorilor cardinale ale moralei creștine, pe care le-am prețuit venind dinspre stânga: adevărul, empatia, sprijinirea celor neajutorați. Cred că morala creștină e o anticameră a trăirii creștine. Dar nu cred că alegerea ei e incompatibilă cu știința. Am și spus-o, într-un interviu din campania prezidențială din 2000: Dumnezeu a vrut să fiu Președintele României, nu Patriarhul ei.

În 2024, toți candidații la prezidențiale fac paradă cu religia

Cei mai puternici candidați la prezidențiale au un element comun:

... purtarea la vedere a credinței. Dacă la Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, George Simion... acest lucru nu este surprinzător, la Elena Lasconi da, este. Și ca să fie sigură că vedem cât este de evlavioasă.... și-a „tras” nu o cruce, ci două la gât.

Nu că ar conta prea mult credința sau religia atunci când votăm. Să nu uităm că Iohannis a ieșit președinte, chiar dacă este de confesiune luterană, iar Victor Ponta, creștin-ortodox, nu.

Sau românii nu au avut nicio problemă să-l voteze pe Ion Iliescu, fiind ateu. Deci credința în Dumnezeu nu a fost și nu trebuie să fie criteriu atunci când mergem la urne.

Dar în 2024, toți candidații la prezidențiale sunt cu... credința la vedere și alături de „seniorii noștri”. Haideți să-i vedem, inclusiv pe Mircea Geoană:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News