Iohannis s-a cazat la Paris într-un apartament care costă cât o garsonieră. Reacția lui Marcel Ciolacu / video

Președintele Klaus Iohananis a plecat la Summitul Francofoniei. Jurnaliștii prezenți la Sediul Guvernului Republicii Moldova au menționat că acesta s-a cazat la Paris unde cea mai ieftină cameră este 2500 de euro și poate ajunge - pentru apartamentul prezidențial - până la 22.500 euro (*preț de garsonieră). Întrebat ce părere are despre această situație, premierul Marcel Ciolacu a răspuns că el nu a stat niciodată într-o cameră atât de scumpă și a subliniat că fiecare este responsabil pentru propriile alegeri.

(Încă mai există garsoniere la 22.500 euro, este adevărat... la periferia Bucureștiului, de maximum 15 metri pătrați).

„Eu nu am stat niciodată într-o astfel de cameră. Fiecare răspundem de atitudinea noastră. Am spus-o și înainte... Din punctul meu de vedere, nu are rost să facem comisii de anchetă, cheltuielile trebuiesc desecretizate.", a spus Marcel Ciolacu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News