Iohannis: România, în fața unui moment de cumpănă. Respingem ferm încercările de revizuire a istoriei

"LIBERTATE! Acesta a fost strigătul curajos al naţiunii române care, acum 35 de ani, s-a ridicat împotriva izolării, a terorii şi a sărăciei impuse de comunism. Ura regimului dictatorial se dezlănţuia cu o forţă criminală în zilele Revoluţiei din Decembrie 1989, încercând să distrugă visul pentru care mii de români au plătit cu preţul vieţii - o Românie liberă şi democratică. Pe 16 Decembrie 1989, la Timişoara se aprindea scânteia revoltei, mişcare care s-a propagat treptat în marile oraşe ale României. Sacrificiile celor care au înfruntat cu demnitate armele forţelor de ordine venite să-i reducă la tăcere ne-au adus libertatea şi dreptul de a ne exprima liber. Revoluţia din Decembrie 1989 a fost trăită cu teamă, cu multă emoţie, dar mai ales cu speranţă şi curaj, fiind momentul în care România a renăscut şi a arătat întregii lumi că îşi poate crea propriul destin", a declarat Iohannis în mesajul transmis, duminică, de Administraţia Prezidenţială.



Şeful statului a punctat că idealul libertăţii pentru care s-au sacrificat eroii Revoluţiei este acum, la 35 de ani de la acele evenimente, "mai viu şi mai prezent decât oricând".



"Aducem astăzi un omagiu memoriei şi sacrificiului martirilor acelor vremuri şi le suntem recunoscători pentru că datorită lor trăim astăzi într-o ţară liberă, în care statul de drept, respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale şi demnitatea umană reprezintă piloni esenţiali ai democraţiei. La împlinirea a trei decenii şi jumătate de la Revoluţia Română din Decembrie, idealul libertăţii pentru care s-au sacrificat eroii acelor vremuri este acum mai viu şi mai prezent decât oricând. Să nu uităm niciodată câte am realizat de atunci şi cu câte eforturi pentru a avea astăzi o ţară profund ataşată valorilor democratice, care este considerată un partener de încredere al aliaţilor din Uniunea Europeană şi din NATO", a arătat Klaus Iohannis.



El a avertizat, însă, că valorile şi principiile Revoluţiei din 1989 riscă se fie astăzi puse în pericol de "discursuri populiste şi ipocrite".



"Din păcate, toate aceste valori şi principii pe care le credeam intangibile riscă să fie acum periclitate de discursuri populiste şi ipocrite, clădite pe minciuni şi promisiuni iluzorii. Îmbrăţişarea acestor teze ar însemna condamnarea generaţiilor tinere şi viitoare la repetarea unui trecut întunecat, pe care am convingerea că nu şi-l doresc, la fel cum nu şi-l mai doresc nici cei care au cunoscut cotidianul acelor vremuri. Ne aflăm într-un moment de cumpănă şi trebuie să respingem ferm aceste încercări de revizuire a istoriei, acţiuni perfide care urmăresc întinarea memoriei eroilor României democratice şi mistificarea adevărului despre regimul dictatorial", a adăugat preşedintele.



Klaus Iohannis consideră că doar adevărul, oricât de dureros ar fi, poate reclădi încrederea, şi caracterizează drept "revoltător" faptul că nu se ştie, încă, pe deplin, ce s-a întâmplat la Revoluţie, vinovaţii nu au fost identificaţi, iar familiile victimelor sunt "nevoite să-şi strige în continuare durerea în faţa autorităţilor".



"Societatea românească s-a maturizat însă, iar lecţiile celor 35 de ani de democraţie construită în timp trebuie să ne ghideze în continuare pentru a vedea ce se ascunde în spatele promisiunilor făcute în ultima perioadă de falşi salvatori. La fel de puternic cum a fost rostit în urmă cu trei decenii şi jumătate, cuvântul "Libertate!" a răsunat, recent, împotriva pericolului extremismului, ascuns sub pretinse declaraţii paşnice. Nu populismul şi demagogia ne vor salva. Aşa cum istoria ne-a arătat, pacea şi libertatea nu vin niciodată de la Est. Dimpotrivă, de la Est vin lipsuri, război şi suferinţă", a precizat Iohannis.

