Iohannis pierde palatul din Aviatorilor, dar ar putea pune mâna pe o altă vilă cu teren de tenis, heliport și adăpost antiaerian

Klaus Iohannis pierde celebra vilă din Aviatorilor 86 pentru că aceasta nu va mai avea destinație de reședință pentru un fost președinte. Potrivit Antena 3 CNN, acum pe lista de imobile care i-ar putea reveni lui Klaus Iohannis drept reședință se află Vila Lac 2.

Aceasta se află în curte cu Vila Lac 3, acolo unde stă Iohannis în prezent în calitate de președinte, fiind reședința oficială a președinților României. Potrivit unor imagini difuzate de postul televiziune, Vila Lac 2 e dotată cu teren de golf, teren de tenis și ponton.

Ce dotări are Vila Lac 2

Marius Marinescu, care știe istoria acestor imobile ale statului, a comentat acest subiect, după ce a fost întrebat despre această Vilă Lac 2.

"Această vilă este într-un parc de aproximativ 2 hectare, lângă Vila Lac 3. Atenție, Gheorghe Gheorghiu-Dej, dictatorul, a stat prima dată în vila Aviatorilor 86, s-a construit pentru el Vila Lac 3 pe acest domeniu despre care vorbeam, iar în momentul în care fiicele domniei sale au crescut atunci s-a mai construit și Vila Lac 2. A locuit acolo familia lui Gheorghe Gheorghiu-Dej până pe 19 martie 1965, când a murit Gheorghe Gheorghiu-Dej și de atunci cele două vile au devenit vile de protocol de rang 2.

Și acolo Ceaușescu caza dictatorii, puteți spune că bântuie acolo spiritul dictatorului Bokassa, era și canibal, a fost cazat acolo la Vila Lac 3, iar în Vila Lac 2 stăteau de obicei gărzile sau demnitarii care îi însoțeau. Are o suprafață generoasă și în plus are și un heliport acolo și are și are și alte avantaje pentru că are ieșire la Lacul Bordei, la Lacul Floreasca, dar și la Parcul Bordei. Are și adăpost antiaerian, ambele vile de fapt au", a declarat Marius Marinescu la Antena 3 CNN.

