Iohannis explică anomalia Georgescu pe TikTok și răspunde la marea întrebare pentru prezidențialele ce vor avea loc în 2025 după anulare

Iohannis dă asigurări că lecția a fost învățată și răspunde marii întrebări, dacă există temeri că ce s-a întâmplat la prezidențialele din acest an se va repeta în 2025.

„Avem lecția învățată. Nu pornesc de la premisa că se va repeta ce am pățit prima dată. Asta e ceea ce cred. Sunt convins că toată lumea va fi mult mai atentă și cred că runda următoare se va desfășura în condiții de mai bună transparență”, a precizat Iohannis.

Ulterior el a explicat modalitatea prin care Georgescu a beneficiat de sprijinul aplicației TikTok care i-a oferit în continuare spațiu pentru a face campanie deși celorlalți candidați li s-a blocat accesul.

Nu fac pe nimeni responsabil pentru că intervenția a fost atât de subtilă și complexă încât mare practic din ce s-a întâmplat a fost găsit după primul tur. Nu tot. Au fost chestiuni care au fost observate, dar din păcate situația și legile nu au fost suficiente.

A fost un candidat care si-a făcut o campanie excesivă care susține că a costat zero lei, nu crede nimeni, pe o rețea socială.

Aici campaniile sunt frecvente dar rețelele au obligația să marcheze candidații iar atunci când nu mai e voie să se facă campanie rețeaua oprește acest lucru. BEC a somat acea rețea, TikTok pentru a opri campania. Dar rețeaua a ignorat solicitarea BEC-ului iar campania a candidat doar pentru acel candidat. Pentru ceilalți s-a aplicat restricția. Rețeaua nu e cu baza in România sau Europa ci în China, iar rețeaua a ignorat ceea ce a solicitat BEC. BEC nu a avut niciun instrument de a constrânge TikTok.

Cum nici Europa nu are. Sunt chestiuni care nu au avut pe moment soluție, dar influența străină a fost găsită ulterior. Aici am avut un sprijin semnificativ de la parteneri strategici care au ajutat România să găsească ce s-a întâmplat. De asta a durat câteva zile de la data alegerilor până la dezbaterea CSAT. Nu ne-ar duce în această chestiune departe dacă culpabilizăm pe cineva.

După părerea mea legislația trebuie îmbunătățită. Dacă BEC constantă că un candidat încalcă legea trebuie să aibă instrumente să facă ceva”, a explicat Iohannis.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News