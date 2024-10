Investitorul Alin Bucur, mesaj pentru politicieni: Băi, fraților, ne-a ajuns! / video

Investitorul român Alin Bucur, cel care a dezvoltat Plaja Caelia, „paralizată” de autorități, a criticat politicienii aflați în campanie electorală pentru alegerile prezidențiale și cele parlamentare, și a evidențiat faptul că promisiunile de sprijin pentru cetățeni și investitori sunt repetate la fiecare 4-5 ani, fără rezultate concrete. El se întreabă de ce aceștia nu acționează acum, în loc să aștepte să fie aleși în funcții pentru a face schimbări.

„Suntem în campanie electorală pentru prezidențiale și pentru alegerea Parlamentului și toată lumea spune: „Facem, dregem, noi suntem naționaliști, patrioți, ținem cu dreptatea, ținem cu investitorul, o să facem".

Băi, fraților, ne-a ajuns! O dată la 4-5 ani veniți și ne spuneți că țineți cu noi... nu se întâmplă nimic! Dar de ce nu vine cineva să facă acum, astăzi? De ce așteaptă să fie președinte sau să fie parlamentar, când sunt în funcție astăzi?", a spus Alin Bucur.

„Lumea țipă astăzi de nedreptatea care se întâmplă în țară"

Alin Bucur și-a exprimat frustrarea și a subliniat că politicienii nu acționează pentru a rezolva problemele curente ale societății, ci așteaptă să fie aleși pentru a promite soluții în viitor. El solicită candidaților să renunțe la campaniile electorale pe stradă și să se concentreze pe îmbunătățirea situației actuale, demonstrând prin fapte că pot aduce schimbări. Investitorul insistă că politicienii ar trebui să folosească puterea pe care o au acum pentru a implementa legi și soluții imediat, nu să promită rezultate în viitor.

„De ce nu fac astăzi, că lumea țipă astăzi de nedreptatea care se întâmplă în țară, printre care și eu?! Eu țip astăzi, nu mâine, sau peste o lună. Astăzi sunt în funcții, de ce nu vin să ne demonstreze că putem să-i alegem pentru încă 4-5 ani? De ce nu vin astăzi? De ce astăzi se plimbă pe străzi, doar ne pun afișe și ne spun: „O să facem, o să aducem”, dar de ce nu rezolvă problemele?

Eu aș vrea așa... Acești candidați la aceste alegeri să nu mai alerge pe străzi și să ne ceară votul. Să stea la birourile lor, frumușel, și să facă lucrurile astăzi, că e în pixul lor și ar putea să demonstreze așa: „Uite, azi am dat legea cutare, astăzi am rezolvat problema asta, astăzi am făcut asta”.

De ce doar mâine? „O să facem”... La noi e doar „o să facem”, dar de ce nu facem?!”, a spus Alin Bucur la DCNews, DCNewsTV și DCBusiness.

