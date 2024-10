Investitorul Alin Bucur, forțat să părăsească Plaja Caelia: Mi-au luat banii, mi-au pus lacătul pe ea și acum mă dau afară! / video

Alin Bucur, investitorul român de pe plaja Caelia, a criticat abuzurile autoritățile pentru că îi cer să demoleze plaja, în ciuda faptului că a plătit toate taxele și că are un contract. El a subliniat că nu a utilizat plaja din cauza restricțiilor impuse și se întreabă cui ar trebui să o vândă. Alin Bucur consideră că aceste acțiuni reflectă abuzuri și interese neclare din partea autorităților.

Bogdan Chirieac a explicat care sunt problemele persistente legate de abuzurile din administrarea Plajei Eleven Angels Beach de la Marea Neagră. Analistul politic a menționat că, în loc să existe un stat de drept și autorități funcționale, zona a devenit un cuib pentru șobolani, lăsând o bijuterie a litoralului românesc într-o stare de abandon.

Alin Bucur, implicat în această investiție, se plânge că autoritățile îi cer să demoleze și să predea plaja, în ciuda unui contract pe care îl are. El contestă legalitatea acestor cereri, subliniind că termenii contractuali nu sunt respectați.

„Sunt aceleași probleme. Speram ca lucrurile să se mai limpezească, măcar datorită campaniei electorale unde politicienii noștri ar trebui să prezinte că au drag de popor. Se pare că lucrurile nu stau așa. În continuare, abuzurile continuă... Până unde se va merge cu această investiție românească într-o plajă la Marea Neagră și în ce măsură vor să fie distrusă această investiție, nu instituții ale statului, ci câțiva conducători din aceste instituții.

Haideți să vă readucem aminte despre ce vorbim! Este vorba despre Plaja Eleven Angels Beach de la Mara Neagră, de lângă Hotelul Rex, și el aflat în ruină în acest moment. Nimeni nu face nimic de 15 ani. Statul de drept nu există, autorități nu există. O bijuterie la Marea Neagră... Și nu doar litoralul românesc, toată Marea Neagră este lăsată să fie cuib pentru șobolani. Asta e situația.

Cum stau lucrurile la Eleven Angels Beach, dar și la plaja de lângă Rex care este o groapă de gunoi?", a întrebat Bogdan Chirieac.

„De câteva zile primesc hârtii peste hârtii să demolez, să predau plaja. Chiar astăzi am sunat la Apele Române Dobrogea și le-am spus: „Băi fraților, dar cum să vă predau plaja? Eu am o investiție acolo. V-am plătit niște bani! Eu mai am contract”. Normal, contractul este pe 2 ani, și totuși ei au pus o clauză că expiră la 30 septembrie 2024, dar nu se poate așa ceva! Doi ani sunt doi ani! Ori nu mai știm să numărăm sau ne jucăm cu cuvintele.”, a spus Alin Bucur.

„Mi-ați luat niște bani, mi-ați pus lacătul pe ea și acum mă dați afară?!"

Alin Bucur a explicat că nu înțelege motivele din spatele acestor acțiuni, menționând că, în ciuda plăților efectuate și a respectării obligațiilor contractuale, a primit notificări să demoleze și să predea plaja. El susține că, deși nu a utilizat plaja din cauza restricțiilor impuse, acum este forțat să părăsească locul. Acesta a subliniat, de asemenea, confuzia cu privire la ce ar trebui să facă în continuare.

„Vor să dărâmați plaja, ca să rămână o groapă de gunoi, la fel ca cea din față de la Hotelul Rex?", a întrebat Bogdan Chirieac.

„Probabil... Nu știu ce interese sunt. Până astăzi, când vorbim, am crezut că cineva va veni...

Știți cum e? Extrapolez puțin și spun așa: și cu nevasta acasă te mai cerți, dar stai de vorbă și vezi cine a greșit, unde a greșit. Aici, ei mi-au trimis hârtiile de plată, le-am plătit toate taxele pe care mi le-au cerut și de două zile îmi tot trimit hârtie că în 24 de ore să demolez, în 48 de ore să demolez, să le predau plaja.

Băi fraților, eu nu m-am folosit de plaja aceasta! Mi-ați luat niște bani, mi-ați pus lacătul pe ea și acum mă dați afară?! Nu vă spun că primesc mesaje de la tot felul de prieteni prin care mi se sugerează că ar trebui să vând. Pe această cale întreb: cui ar trebui să-i vând dacă mie mi-a expirat contractul? Cui să-i vând și ce să-i vând? Cel care vrea să cumpere, să vină să mă caute, să stea de vorbă cu mine să vedem ce vrea să cumpere!”, a spus Alin Bucur la interviurile DC News.

