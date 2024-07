Investitorul Alin Bucur a luat la pas litoralul românesc până-n Bulgaria, la un hotel de lux: ”Am vrut să văd prețuri”. Cât a dat pe o masă pentru două persoane

Alin Bucur, investitorul din Mamaia, obstrucționat de autorități, se întoarce în studioul DCNews pentru a face noi dezvăluiri. Alin Bucur este responsabil pentru crearea plajei Caelia. Plaja a fost făcută în conformitate cu legea, dar totuși pare că statul român continuă să-i pună piedici. Săptămâna trecută, primarul Constanței, Vergil Chițac, a admis că investiția lui Alin Bucur a fost afectată de jocuri politice.

Chiar edilul a afirmat: "Autorizația a fost perfect legală. Din păcate s-a suprapus cu campania electorală și unii competitori de-ai mei din cursa electorală au considerat că este o temă de exploatat pentru a câștiga voturi. Pun la îndoială o investiție care nu este a mea. Este a Constanței, a constănțenilor, și bineînțeles a investitorului privat. Suntem într-o economie de piață. Omul acela trebuie să câștige bani. Să-și recupereze investiția. Eu vă spun un lucru. Noi am dat o autorizație perfect legală (...)".

Totodată, pe lângă sabotajul suferit de investitorii de pe litoral, Alin Bucur a explicat de ce realitatea turistică din Bulgaria nu este precum este promovată.

"Mă uitam cu stupoare. Mamaia era goală"

"Ieri a fost duminică. Mă uitam cu stupoare. Mamaia era goală. Țin să vă anunț că toată lumea spune ‘Mamaia e scumpă’. Nu este așa. Vă spun și de ce. Eu marțea trecută am luat la pas litoralul românesc și am fost și în Bulgaria. Am fost la Sfânta Elena și Constantin. Am vrut să văd un hotel de lux. Am vrut să văd prețuri de acolo. Vreau să spun că am fost cu un prieten, iar o friptură, cu Coca Cola, o apă, o porție de cartofi prăjiți și o salată ne-au costat 10 milioane. Adică 200 de euro. Toată lumea spune de Bulgaria. Depinde și de standarde, dar depinde și de raportul calitate preț (...)", a spus Alin Bucur.

