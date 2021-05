Inundații la Craiova. Consilierii USR-PLUS, cărați în portbagaj de colegii din PNL / VIDEO

Şedinţa ordinară a Consiliului Municipal Craiova a avut loc în sala de conferinţe a stadionului „Ion Oblemenco“, iar la final consilierii municipali au avut parte de o surpriză neplăcută. Parcarea stadionului a fost pur şi simplu inundată, iar consilierii nu au mai putut ajunge la maşini.

„Să trimită bărcile cei de la Compania de Apă“, au glumit unii consilieri locali din PNL şi USR-PLUS, care tocmai atacaseră în şedinţă salariile mari ale celor care conduc societăţile comerciale controlate de Primăria Craiova, printre care se află şi Compania de Apă.

„Salvatorul“ s-a dovedit consilierul local din partea PNL, Marian Vasile. Acesta s-a oferit să-i ducă până la maşini pe colegii din alianţă. I-a urcat pe rând în portbagajul maşinii sale, a dat încet cu spatele, iar consilierii au făcut saltul din portbagaj în autovehicule fără a mai atinge pământul.

„Nu am mai aşteptat după Companie, m-am oferit să-i ajut pe colegi“, a spus în glumă Marian Vasile. „În mod normal nu ar fi trebuit să ne trezim cu parcarea de la stadion inundată, dar ce să spun… Asta apropo de salariile mari pe care le au cei care conduc societăţile primăriei“, a adăugat consilierul local din partea PNL, precizează Gazeta de Sud.

Tramvai, lovit de fulger în Craiova

Un tramvai a fost lovit de un fulger, joi, şi a izbucnit în flăcări, în Craiova. El a luat foc în mers, în momentul în care întorcea la capăt de linie, transmite RealitateaPlus. Vatmanul a reuşit să coboare şi să sune la 112. Potrivit primelor informaţii, niciun călător nu se afla în interior în momentul izbucnirii incendiului.

Pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă s-au deplasat la faţa locului şi au reuşit să lichideze incendiul (citește mai multe AICI).

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a vorbit despre tramvaiul lovit de fulger

„Din păcate, pe RO-Alert nu am avut niciun mesaj. Am avut o informare de la ISU cu vreo jumătate de oră înainte, că este un cod portocaliu de ploi și vor fi în jur de 30 – 35 l/mp. Până la urmă, s-au înregistrat 70 l/mp, este cea mai mare ploaie pe care am avut-o în ultimii zece ani. Aproape jumătate din oraș s-a inundat, inclusiv canalul râului care colectează toată canalizarea menajeră și fluvială din partea de vest a orașului a ajuns peste capacitate maximă”, a spus, joi, 26 mai, Lia Olguța Vasilescu (citește AICI).