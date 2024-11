Interpretarea piesei ”Every Breath You Take” de către Alecsia și Andrei, la Vocea României, a trimis-o pe Irina Rimes direct în copilărie

”Nu vreau să o iau așa, ca pe o competiție, noi am și vorbit să fie ca un duet, să nu fie un duel”, a mărturit Alecsia Chirodea, înainte de a începe să cânte alături de Andrei Mureșan, ambii fiind din echipa lui Smiley.

”Știam piesa, dar este o piesă pe care nu am cântat-o niciodată, pentru că mi se părea că nu este o piesă pe care eu aș putea să o cânt, dar când mi-a trimis varianta pe are să o cântăm și mi-a explicat că o să fie mai funk, am zis Wow, așa mai vii de acasă”, a spus și Andrei, adăugând că ”totul a mers ca uns”.

La rândul său, ”antrenorul” Smiley a punctat că cei doi se potrivesc foarte bine ca timbru vocal.

Alecsia și Andrei, ambii cu o evoluție foarte bună ”pe nevăzute”, au întors toate cele patru scaune, iar vineri seară au prezentat o variantă deosebită a piesei britanicilor de la The Police, ”Every Breath You Take”, atât din punct de vedere al interpretării artistice, cât și al modului în care au comunicat cu cei din sală și dincolo de ecrane, transmițând multe emoții.

Andrei, succesul de la Vocea României

Irina Rimes, toată un zâmbet pe parcursul interpretării, a mărturisit că s-a simțit ”transpusă” în copilărie, când s-a uitat la un desen animat. ”Mi-a plăcut momentul vostru, mi-au plăcut vocile voastre separat, cred că va ieșit bine. Mă uitam la Smiley și era fericit”, a spus Irina Rimes, care a întărit afirmația cu trimiterea în copilărie, interpretarea fiind ca o joacă. Iar recomandarea sa a fost la adresa lui Andrei.

La rândul său, Tudor Chirilă a ținut să precizeze că ”spun ce gândesc, spre să nu o luați personal, știu că sunteți niște voci foarte bune, dar ați încercat să cânțați cu melisme R&B”, iar recomandarea sa a fost tot pentru Andrei.

Horia Brenciu a punctat că a interpretat această piese emblematică, ”am întors-o pe toate părțile, am cântat-o lent, am cântat-o up, am cântat-o super-up și a ieșit de fiecare dată. Dar cea mai bună variantă pentru un duo ca voi era surpriza. Dacă nu cânți o piesă de genul acesta, fără să aduci o mică surpriză, parcă nu te simți împlinit. Concurentul care s-a descurcat cel mai bine, din punctul meu de vedere, este și cel pe care îl va vota colega mea, Theo”, iar ”recomandarea” a fost tot pentru Andrei.

”V-ați armonizat foarte frumos, v-ați împrietenit, muzical. Nu sunt de acord cu Horia, dar nouă ni s-a părut mai interesant să începem să facem toată varianta mai tempo, iar eu mă bucur că ați trimis-o pe Irina direct la 5 ani. Cred că amândoi aveți un drum foarte frumos înainte, dar sunt diferențe între voi și bazându-mă pe diferențele care sunt între voi, o să îmi fac și alegerea din seara aceasta”, a spus Smiley, iar decizia sa a fost Andrei Mureșan.

Rămasă singură pe scenă, Alecsia nu a reușit să fie cooptată în vreuna dintre celelalte echipe, dar vizibil emoționată a afirmat că ”nu sunt tristă, sunt bucuroasă, dar am avut foarte mari emoții, iar acum vreau să plec”.

