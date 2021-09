Decizia cu privire la falimentul City Insurance a fost publicată oficial, astăzi, la doi ani de când patronatele din transporturi și mass-media au anunțat, aproape în fiecare lună, ce urma să se întâmple.

RCA la City Insurance. Ce poți face să denunți polița sau dacă ești victima unui accident cu o asigurare la City

GHID INFORMATIV UNSAR - BAAR

Precizari in lumina celor mai recente decizii ale ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiara vizand societatea CITY Insurance



a) In cazul in care detineti o polita de asigurare emisa de CITY Insurance Polita dumneavoastra de asigurare ramane in continuare valabila, producandu-si efectele.

Puteti insa denunta in orice moment polita si sa incheiati una noua la un alt asigurator autorizat. Daca denuntati polita si nu ati avut daune in perioada de valabilitate de pana la denuntare, pentru perioada neexpirata aveti dreptul sa va recuperati diferenta de prima de la FGA - Fondul de Garantare a Asiguratilor urmand procedura mentionata la lit.b) pct.(ii) de mai jos.

ATENTIE!

Polita dumneavoastra de asigurare ramane valabila, conform prevederilor legale, pana cel tarziu la 90 de zile dupa ramanerea definitiva a hotararii de deschidere a procedurii falimentului. Asta inseamna ca, in cazul in care

valabilitatea politei inscrisa in documentul de asigurare depaseste termenul mentionat anterior, nu veti mai fi asigurat.

Precizarile de mai sus sunt valabile si pentru situatia in care detineti o polita de asigurare RCA emisa de CITY Insurance. Prin urmare, puteti circula pe drumurile publice, iar in cazul unor controale in trafic din partea organelor abilitate, nu veti fi sanctionati, polita dumneavoastra RCA fiind valabila. Pe scurt, sunteti in continuare asigurati, desigur cu luarea in considerare a atentionarii de mai sus.

De asemenea, in cazul in care sunteti vinovat de producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale si/sau vatamari corporale, tertul pagubit va fi despagubit in baza acestei polite in limitele stabilite de Legea 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguratilor, respectiv 450.000 lei si prin inscriere la masa credala in cadrul procedurii de faliment care se va solutiona in prima instanta de Tribunalul Bucuresti, iar in faza apelului de Curtea de Apel Bucuresti.



b) In cazul in care sunteti victima unui accident rutier produs de un conducator auto prin intermediul unui autovehicul asigurat printr-o polita RCA emisa de CITY Insurance:

(I) Daca nu ati avizat inca dauna la CITY Insurance, aveti dreptul sa o faceti adresandu-va Fondului de Garantare a Asiguratilor cel tarziu pana la data denuntarii politei RCA de catre asigurat, dar nu mai mult de 90 de zile de la data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii falimentului.

City Insurance, în faliment. Florin Cîțu: "Face parte din economia de piață"

"Falimentul este parte din capitalism, este parte dintr-o economie de piaţă. Aş vrea să văd dacă falimentul a fost ascuns - aici sunt alte probleme. Dacă cumva situaţia era mai veche şi a fost ascunsă, atunci ar fi o problemă, dar falimentul este parte din economia de piaţă. (...) Există un Fond de Garantare care va asigura că niciun client nu va pierde o poliţă de asigurare. În acelaşi timp, repet, este important, din punctul nostru de vedere, să vedem dacă a fost o fraudă sau nu acolo. Asta e important, din punctul statului de vedere. În rest, trebuie să ne obişnuim ca în economia de piaţă să dea şi faliment companiile, asta este o chestie naturală şi vor apărea altele care vor lua locul", a afirmat Cîţu.



Premierul a menţionat că va analiza raportul de evaluare şi a reamintit că ASF se află în subordinea Parlamentului, iar Comisia de buget-finanţe poate cere explicaţii.



"Există un reglementator. Deci, Guvernul tocmai de aceea n-ar trebui să mai intervină, pentru că există un reglementator. Aş vrea să văd exact care a fost evaluarea şi cum de s-a ajuns aici. Eu (...) mă voi asigura că toţi clienţii de la City Insurance nu vor avea de suferit de pe urma acestei situaţii. (...) Vreau să văd exact evaluarea celor de la ASF pe situaţie şi după aceea vom lua o decizie, dar de aceea avem reglementator. Reglementatorul pieţei este cel care are grijă de piaţă", a declarat Cîţu.

Cîțu: "RCA nu se va scumpi"



Premierul a mai apreciat că falimentul societăţii respective nu va duce la creşterea poliţelor obligatorii de asigurare.



"Avem o soluţie la care ne gândim. Este momentul, poate, în acest context ca EximAsig să preia, ne gândim dacă cumva să mergem pe varianta asta, dar încă nu este o soluţie luată", a spus el.



Precizările prim-ministrului vin după ce Autoritatea de Supraveghere a Asigurărilor (ASF) a decis retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Asigurare-Reasigurare City Insurance şi a solicitat deschiderea procedurii falimentului împotriva societăţii, relatează Agerpres.

Pe data de 23 septembrie, Parchetul General a confirmat că: 'În cursul zilei de astăzi, 23 septembrie 2021, procurorii din cadrul Secției de urmărire penală și criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție procedează la ridicarea de obiecte și înscrisuri de la sediul ”City Insurance SA”.

Precizăm că ridicarea de obiecte și înscrisuri se realizează în contextul instrumentării unui dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de delapidare, prev. de art. 295 Cod penal, bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 Cod penal, spălare de bani, prev. de art. 49 din Legea nr. 129/2019, fals informatic, prev. de art. 325 Cod penal, fals intelectual, prev. de art. 321 Cod penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 Cod penal, și uzul de fals, prev. de art. 323 Cod penal.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare. Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.'

Șeful Direcției Generale Asigurări din Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Valentin Ionescu, declara recent că, în urma unor controale făcute în România şi Elveţia, s-a descoperit că firma Vivendi International, acţionarul majoritar al City Insurance, deținută de Dan Odobescu, ar fi acordat împrumuturi fictive companiei. Pentru aceste împrumuturi s-ar fi plătit dobânzi reale la o rată de 10-12%.

'City a plătit din 2017 până în primăvara acestui an 18 milioane de euro ca dobânzi la aceste împrumuturi, dar aceste împrumuturi erau fictive, banii nu au venit niciodată în România, conturile prezentate erau false. Din 2017 încoace, Vivendi a acordat trei împrumuturi de 50 mil. de euro, 25 mil. de euro, iar în primăvara acestui an de 50 mil. de euro. Noi am descoperit că City a plătit chiar în avans către Vivendi dobânzile pentru acest an', a declarat Valentin Ionescu, potrivit europalibera.org.